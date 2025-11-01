Así fue el encuentro entre Javier Milei y Mauricio Macri: cenaron en Olivos en medio de los cambios en el Gabinete

El presidente Javier Milei cerró la primera semana post triunfo electoral con una cena en la quinta de Olivos junto al titular del PRO, Mauricio Macri, uno de sus principales socios cuyo vínculo fluctuó a lo largo del tiempo. No es una convocatoria como las anteriores, en esta oportunidad las milanesas con ensalada se dieron en paralelo a la oficialización de los cambios de equipo con la renuncia del jefe de Gabinete, Guillermo Francos, que será reemplazado por el hasta entonces vocero presidencial, Manuel Adorni, y del ministro del Interior, Lisandro Catalán.

En traje de dialoguista, el libertario escuchó por dos horas las críticas y propuestas para mejorar que el exmandatario tenía para hacer, aunque sin garantías de aprobación. “Lo que pondero mucho de Mauricio Macri es que siempre se acercó con generosidad, me aportó elementos de su experiencia, algunos los tomé, otros no. Algunos de sus consejos me resultaron muy importantes, hay toda una serie de cuestiones”, confesó Milei en la previa al intercambio.

De espaldas a lo que acontece a la residencia presidencial, Guillermo Francos anticipó su salida del cargo vía X mientras la Oficina del Presidente notificaba el reemplazo de Adorni. “Ante los persistentes trascendidos sobre modificaciones en el Gabinete Nacional, me dirijo a Usted con el objeto de presentarle mi renuncia al cargo de Jefe de Gabinete de Ministros, para que pueda afrontar sin condicionamientos la etapa de gobierno que se inicia luego de las elecciones nacionales del pasado 26 de octubre”, argumentó el hasta entonces ministro coordinador.

Lo cierto es que Francos maduró la decisión durante el transcurso del viernes, luego de solicitarle una reunión al mandatario para poder aclarar su estado de situación, el día después de haber cerrado junto a Lisandro Catalán en coordinación con Eduardo “Lule” y Martín Menem, el nuevo contacto con una veintena de gobernadores que tuvo lugar el pasado jueves en Casa Rosada.

La poca seguridad con la que Milei respondió ante los medios de comunicación sobre los planes que tiene en mente para el ministro coordinador desconcertó al funcionario que dedicó sus últimas apariciones a desmentir su salida. Incluso, con una innovadora cita de la canción “La Cigarra”, escrita por María Elena Walsh y popularizada por Mercedes Sosa.