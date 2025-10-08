Radio TV Valle Viejo
Radio en vivo

Así fue el asesinato que cometió en Buenos Aires el adolescente detenido hoy en Catamarca: un disparo a la cabeza de un joven

La Policía Bonaerense detuvo en las últimas horas a dos nuevos acusados por el crimen de Iván Ezequiel Pelayo, el joven de 26 años que fue baleado en la cabeza por delincuentes en la puerta de un supermercado en Escobar, en un hecho ocurrido a fines de agosto pasado. Según informaron fuentes policiales, los arrestados son un adolescente de 17 años y un hombre identificado como Ariel M., de 28 años.

El menor fue capturado en la ciudad de Belén, provincia de Catamarca, adonde se había escapado días después del crimen junto a su padre, de acuerdo a lo establecido por los investigadores de la DDI de Zárate-Campana y la Sub DDI de Escobar. En tanto, Ariel M. fue detenido en uno de los dos domicilios allanados en el partido de Pilar.

Durante los operativos, además, los agentes secuestraron teléfonos celulares, una computadora, prendas de vestir, un par de zapatillas y dos tarjetas SUBE. Los procedimientos fueron ordenados por el Juzgado de Garantías del Joven de Zárate-Campana. Del allanamiento en la provincia norteña participaron también efectivos de la Comisaría Belén y del Área de Homicidios de Policía de Catamarca.

Ambos sospechosos serán indagados en las próximas horas por la fiscal Claudia Mangiantini, de la Unidad Fiscal de Instrucción N°5 de Escobar. El homicidio ocurrió el 28 de agosto en la puerta del negocio ubicado en la esquina de San Nicolás y General Paz. Las cámaras del lugar registraron lo sucedido.

Las imágenes muestran que uno de los asesinos, que vestía un buzo azul y usaba mochila y una gorra roja, ingresó al supermercado previo al ataque. No fue a comprar nada, solamente caminó unos pasos, observando los pasillos y la zona de cajas y siempre de brazos cruzados, hasta que dio la media vuelta y se retiró.

A la salida se encontró con su cómplice, quien también usaba una gorra del mismo color. Quizá el objetivo era robar en el local, pero no lo hicieron por la cantidad de gente que había en ese momento, pasadas las 20.30.

Lo concreto es que, cuando parecía que los asaltantes iban a marcharse, vieron a Pelayo que llegaba al comercio en un vehículo Nissan Tiida de color gris. Así, uno de ellos sacó un revólver y abordaron a la víctima cuando caminaba hacia la entrada del comercio.

Los agresores le apuntaron con el arma y comenzaron a golpearlo. El joven se resistió y se produjo un forcejeo hasta que le dispararon en la cabeza. Luego, se dieron a la fuga en el coche de la víctima.

Tal como registraron las cámaras, Pelayo quedó tirado en el suelo sin poder movilizarse. Luego de que los presentes dieran aviso a las autoridades sobre lo ocurrido, el joven fue trasladado en código rojo hacia la Unidad de Diagnóstico Precoz (UDP) de Garín.

En un principio, había quedado internado en estado reservado, ya que había sufrido pérdida de masa encefálica producto del disparo en el cráneo. No obstante, el personal médico del centro médico confirmó su muerte horas más tarde.

En las horas siguientes, las autoridades detuvieron a dos vecinos de Garín, señalados como los presuntos autores del hecho. Sin embargo, ambos fueron liberados semanas después por falta de pruebas tras quedar descartada su participación en el asesinato.

En paralelo, la Policía halló el auto de la víctima. Había sido abandonado en la esquina de Irlanda y Paraguay, en la localidad de Lagomarsino, partido de Pilar.

Pelayo trabajaba en una empresa autopartista. “Buena persona, buen compañero. Queda otra familia destrozada por la inseguridad”, lamentó un allegado en las redes sociales.

Fuente: Infobae

  • Fred Machado ya está en una cárcel de Viedma mientras se tramita su extradición

    Fred Machado ya está en una cárcel de Viedma mientras se tramita su extradición

    El Gobierno confirmó a través de un comunicado que extraditará a Estados Unidos a Federico “Fred” Machado, luego de que la Corte Suprema habilitara ese proceso en la causa que lo tiene como principal apuntado de una red de lavado de activos y narcotráfico. Machado, que se encontraba cumpliendo arresto domiciliario en su casa de Viedma, fue trasladado…

  • Catamarca: secuestraron cocaína y marihuana en Belén y Santa María

    Catamarca: secuestraron cocaína y marihuana en Belén y Santa María

    Durante la jornada de hoy martes, efectivos policiales materializaron registros domiciliarios y allanamientos en inmuebles ubicados en el barrio Huaco de la ciudad de Belén y en la localidad de San José de Santa María. Los policías secuestraron un frasco de vidrio y envoltorios de plástico con 85 g de cocaína y 492,71 g de…

  • Así fue el asesinato que cometió en Buenos Aires el adolescente detenido hoy en Catamarca: un disparo a la cabeza de un joven

    Así fue el asesinato que cometió en Buenos Aires el adolescente detenido hoy en Catamarca: un disparo a la cabeza de un joven

    La Policía Bonaerense detuvo en las últimas horas a dos nuevos acusados por el crimen de Iván Ezequiel Pelayo, el joven de 26 años que fue baleado en la cabeza por delincuentes en la puerta de un supermercado en Escobar, en un hecho ocurrido a fines de agosto pasado. Según informaron fuentes policiales, los arrestados son un adolescente de 17…

  • CFI confirma nuevas líneas de financiamiento para Pymes de Catamarca

    CFI confirma nuevas líneas de financiamiento para Pymes de Catamarca

    El Consejo Federal de Inversiones (CFI) confirmó nuevo financiamiento para el sector productivo catamarqueño. La novedad se dio durante un encuentro que el gobernador Raúl Jalil mantuvo con el secretario general del CFI, Ignacio Lamothe. El organismo nacional inyectará fondos para potenciar la actividad productiva de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (MiPyMEs) de Catamarca.…

  • Zijin-Liex acompañó la fiesta del Día del Adulto Mayor en Fiambalá

    Zijin-Liex acompañó la fiesta del Día del Adulto Mayor en Fiambalá

    El pasado 1° de octubre se celebró la Fiesta del Día del Adulto Mayor, una jornada organizada por la Dirección de Adultos Mayores de la Municipalidad de Fiambalá, bajo la coordinación de la profesora Griselda Carrizo. El encuentro reunió a una gran cantidad de vecinos de distintos barrios y sectores de la comunidad. En esta…

  • La Mutual Banco de Catamarca emitió un comunicado por el intento de expropiación de su predio deportivo en Valle Viejo

    La Mutual Banco de Catamarca emitió un comunicado por el intento de expropiación de su predio deportivo en Valle Viejo

    Como informáramos, el Club Banco está en alerta por el intento de expropiación en Valle Viejo. Domingo Quiroga, presidente de la Mutual Banco de Catamarca, denunció que el Concejo Deliberante de Valle Viejo, a través del concejal Franco Iramaín, presentó un proyecto para expropiar el predio de la institución en Pozo El Mistol. Quiroga calificó…

Publicidad 1 Publicidad 2 Publicidad 3