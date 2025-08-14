Radio TV Valle Viejo
Así están las rutas nacionales este jueves en Catamarca

*Ruta Nacional Nº 38*

Entre el limite con La Rioja y el límite con Tucumán, transitable. En Cuesta del Totoral disminuir la velocidad por intensa llovizna ⚠️

*Ruta Nacional Nº 40*

Transitable entre Cerro Negro y el límite con Tucumán.

*Ruta Nacional Nº 60*

Entre el límite con Córdoba y el límite con Chile, transitable.

En la Quebrada de La Cébila se debe utilizar desvío a la altura del kilómetro 1.134, por obra en calzada.

Disminuir la velocidad y respetar las señales preventivas. ⚠️ Precaución por presencia de personal y equipos de la DNV trabajando en calzada y zona de camino.

El Paso San Francisco estará hoy cerrado. Próxima habilitación mañana viernes 15.

*Ruta Nacional 64*

Transitable entre Lavalle (límite con Santiago del Estero) y Huacra (límite con Tucumán). Transitar con precaución por intensa llovizna en el tramo ⚠️

*Ruta Nacional Nº 157*

Transitable desde Las Salinas hasta Frías (Santiago del Estero).

*Ruta Nacional Nº 79*

Transitable entre Casa de Piedra y Chamical, La Rioja.

●Importante:

📌En caso de lluvia o agua en calzada reducir la velocidad habitual al menos en un 40%, para evitar el efecto de hidro-planeo.

📌 Precaución por la presencia de animales sueltos en la ruta en varios sectores.

📌Se le recomienda respetar las velocidades máximas, especialmente en travesías urbanas, el uso de cinturón de seguridad y casco protector en el caso de motociclistas.

📌No utilizar el teléfono móvil o celular mientras se conduce.

📌 Encender luces bajas obligatorias, tanto de noche como de día.

