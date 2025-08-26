Asesino serial en Jujuy: “Son más de 200 evidencias que se están analizando en el laboratorio forense”

Con más de 200 muestras recogidas en la vivienda de Matías Jurado, el presunto asesino serial de Jujuy, la tarea de los laboratorios forenses durante los próximos días y semanas será ardua.

Sin embargo, por estas horas los trabajos están en poder establecer a quienes pertenecen los dos nuevos rastros de ADN que se identificaron, que son completamente ajenos tanto a Jorge Anachuri, Sergio Sosa, como al imputado y a su sobrino de 16 años.

Pero para llegar a estas conclusiones, las labores fueron minuciosas, teniendo en cuenta que mucho de los materiales recolectados, se encontraban en muy mal estado, esparcidos por varios rincones de la residencia, donde se presume se llevaron a cabo los múltiples homicidios.

En este sentido, el fiscal Regional Guillermo Beller indicó que “son más de 200 las evidencias que se están analizando en este momento en el laboratorio de institución forense“, agregando que se trata de las “prendas de vestir que había en el lugar y que entendemos que pueden haber pertenecido a las personas que han desaparecido. Son también las herramientas que tenían, algunas de las cuales se ha obtenido el resultado de que había sangre. Hay que ver si sacamos el ADN, tanto de las prendas de vestir, como de las herramientas y los hisopados de sangre, porque había sangre en varios lugares”.

Explicó en cuanto a las labores que se fueron realizando, que “se ha aplicado el procedimiento por parte de la gente de criminalística del Ministerio Público en la Acusación en cuanto a lo que es el luminol. Esto es cuando quizás la sangre que no es percibida así por el ojo humano, tenemos que con esa prueba nos arroja positivo y hemos encontrado mucho más, con lo cual también si de ahí se tiene que sacar más material para cotejar. Por supuesto, también tenemos los restos óseos que se recolectaron con el Equipo Argentino de Antropología Forense que estuvieron que como bien saben hemos tenido algunas recolecciones también”.