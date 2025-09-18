Asesinaron a una catamarqueña en Salta

Profunda conmoción existe en Santa María al conocerse el femicidio de Gladis Fany Guitián, oriunda de ese Departamento, en la provincia de Salta.

El hecho ocurrió en la localidad de El Divisadero, Cafayate, cuando la mujer de 36 años fue ultimada con un arma de fuego por su expareja, Omar Chachagua, quien luego intentó quitarse la vida de varios disparos, resultando gravemente herido, todo delante de un adolescente de 15 años, hijo de ambos.

La mujer era madre de tres hijos y según trascendió, el pasado 25 de agosto la justicia habría impuesto una orden de restricción hacia el femicida por violencia de género.

La causa se encuentra a cargo de la fiscal penal de la Unidad de Femicidios, María Luján Sodero Calvet.

Por otra parte, en la ciudad de Santa María, familiares y amigos de Gladis harán oficiar una misa en su memoria en la iglesia de La Candelaria.