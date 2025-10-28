Asesinaron a un joven en el Sur de la Capital de Catamarca: un detenido

Un joven identificado como Jesús Vergara murió esta tarde en el Hospital San Juan Bautista donde permanecía internado al ser trasladada esta madrugada con una herida punzocortante.

Según trascendió, el fallecido y el agresor se encontraban consumiendo bebidas alcohólicas en el barrio Santa Marta cuando se registró la reyerta.

Hoy, a las 14:15, efectivos de la Comisaría Novena tomaron conocimiento que en el Hospital San Juan Bautista, un joven de 29 años de edad estaba internado en grave estado de salud, ya que en la madrugada de hoy habría protagonizado una gresca, luego de la cual resultó con una herida aparentemente de arma blanca.

Luego, los uniformados fueron requeridos en la Manzana “M”, del barrio Santa Marta, donde sus pares de la División Investigaciones de la Policía de la Provincia tenían aprehendido a un hombre de 31 años, quien sería el presunto autor del hecho, en virtud de lo cual fue trasladado a la dependencia policial a disposición de la Fiscalía de Instrucción en turno del Distrito Sur.

Continuando con las tareas investigativas, el personal interviniente logró establecer que la víctima habría arribado en un vehículo particular al nosocomio, desde donde informaron que a horas 17:00 se habría producido su deceso, en virtud de lo cual la Justicia interviniente indicó las medidas a seguir y que Peritos de la Dirección de Criminalística y de la División Homicidios trabajen en torno al esclarecimiento del hecho.