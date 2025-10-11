Aseguran que las adolescentes desaparecidas en Santa María, ya tienen antecedentes de fuga por maltrato

La comunidad de Santa María vivió momentos de zozobra ante la desaparición de dos adolescentes de 15 años, Celena Jazmín Ayuza y Guadalupe Mariana Ríos, quienes fueron vistas por última vez el miércoles 9 de octubre alrededor de las 19.00 horas, y encontradas ayer viernes en la localidad de Las Mojarras, sanas y salvas, según la información policial.

En su ausencia, las chicas fueron vistas acompañadas por un joven de 18 años, quien fue detenido por la Policía. Fuentes cercanas a las familias indicaron que ambas menores tienen antecedentes de haberse fugado en otras ocasiones, debido a conflictos familiares. En particular, señalaron que las madres de las jóvenes suelen castigarlas físicamente y que trabajan largas jornadas, lo que podría haber influido en estas situaciones.

Después de varias horas de incertidumbre, la Policía de Catamarca confirmó ayer viernes por la tarde que fueron encontradas con vida Celena Jazmín Ayuza y Guadalupe Mariana Ríos, en cercanías del predio Sagrada Familia, sobre Ruta Nacional 40, a la altura de la localidad de Las Mojarras, luego de un operativo que involucró a distintas divisiones policiales y unidades de búsqueda. Ambas se encuentran en buen estado general de salud, aunque fueron trasladadas al hospital para su revisión médica.

Las adolescentes fueron vistas por un vecino cuando caminaban a la vera de la ruta, al salir del río. El hombre dio aviso inmediato a la policía, que minutos antes había levantado un control ubicado unos 500 metros antes del lugar. “Apenas recibimos la llamada, los efectivos regresaron al punto indicado y allí encontraron a las chicas”, detalló una fuente de la investigación.

Ahora, las autoridades judiciales aguardan las directivas del fiscal de la causa para determinar si las jóvenes serán entregadas nuevamente a sus familias o permanecerán internadas bajo resguardo.