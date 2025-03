Aseguran que la jueza que liberó a los detenidos la semana pasada es “garantista”: “Estamos cansados que defiendan delincuentes”

El ministro de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires, Gabino Tapia, aseguró que la jueza Karina Andrade, quien liberó a los 94 detenidos durante la marcha de los jubilados el miércoles pasado, “tiene una postura garantista” y “están cansados de que defiendan delincuentes”.

En diálogo con Radio Colonia AM 550, el funcionario expresó que lo que sucedió la semana pasada “no fue una manifestación”, sino “un acto de violencia” y que van a continuar como “parte querellante” de la denuncia que hicieron, porque a los responsables “los van a enfrentar con todo el peso de la ley”.

“(El miércoles pasado) La Policía de la Ciudad estaba en el tercer cordón y detuvieron a 94 personas. La jueza los liberó con un justificativo que no compartimos, uno de ellos fue que no tenían donde alojarlos. Nuestro compromiso es buscar a todos los que cometieron los delitos: rompieron contenedores, quemaron patrulleros, no fue una marcha fue un acto de violencia”, indicó.

Para finalizar, planteó que la denuncia que presentaron desde el Gobierno de la Ciudad, “está en la Justicia Federal” y que continuarán “trabajando con la fiscalía” como querellantes en la evolución de esta causa “para que no vuelva a pasar”.

Andrade es titular del Juzgado de Primera Instancia en lo Penal, Contravencional y de Faltas N°15, y Fernando Soto, abogado en los ministerios de Seguridad y Justicia de la Nación y representante del Ejecutivo, acusó a la magistrada “de presunto prevaricato, omisión de los deberes de funcionario público y encubrimiento”.