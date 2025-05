Aseguran que la escudería Alpine ya le informó a Jack Doohan que será reemplazado por Franco Colapinto en Imola el 18 de mayo

El rendimiento de Jack Doohan en la temporada 2025 de la Fórmula 1 sigue figurando muy por debajo de las expectativas, tanto que la escudería Alpine está considerando seriamente reemplazarlo por Franco Colapinto para el Gran Premio de Imola, que se disputará dentro de dos semanas, el 18 de mayo, en el circuito italiano de Emilia-Romagna. El australiano agregó otra frustración en el GP de Miami: abandonó a los pocos segundos de la carrera por una pinchadura en un neumático, después de que Liam Lawson lo tocara de atrás, antes de la primera curva.

En medio de los rumores de cambio, que resuenan cada vez más fuerte, el director deportivo de Alpine Flavio Briatore había puesto paños fríos y no anticipó modificaciones en la dupla de pilotos: “Él (Colapinto) está con el simulador. Por ahora, reserva. Reserva, reserva, reserva”, respondió Briatore ante la consulta, sin aclarar si viajará como piloto reserva o si seguirá en el simulador en la sede de Enstone. Pero parece que todo cambió en las últimas horas.

La frustrante campaña de Doohan revela hasta el momento que su mejor posición fue un 13° puesto en el Gran Premio de China. Después, resultó 14° en Bahrein, 15° en Japón, 17° en Arabia Saudita y abandonó tanto en Australia (accidente) como este domingo en Miami. Si bien mostró buen ritmo a una vuelta en la ciudad norteamericana, al superar a su compañero Pierre Gasly, después se le hace muy difícil evolucionar en cada carrera.

En este contexto, Doohan intenta mantenerse entero frente a la presión interna, las críticas de algunos expilotos y los feroces ataques en las redes, tanto que Alpine tuvo que cerrar a comentarios uno de sus posteos en los que hablaba sobre el rendimiento del australiano en el último Gran Premio de Miami.

El domingo, a la hora del balance, Doohan habló ante los micrófonos de la F1 y trazó un análisis de su paso por el trazado del Hard Rock Stadium.: “Las cosas que no funcionaron este fin de semana estuvieron fuera de mi control, pero siempre hay que reflexionar y ver en esas situaciones si hay algo que hubiese podido hacer mejor, así que voy a reflexionar un poco más sobre eso”, comentó, e involucró al staff por los errores cometidos en la Q1 del sábado, cuando los mecánicos tuvieron que empujarle el coche hacia atrás para dejarle el espacio que necesitaba para entrar en la vía rápida, perdiendo un tiempo vital que no permitió al australiano cruzar la línea de meta a tiempo para lanzarse en su última vuelta rápida. “Es inaceptable”, estallaría enseguida por radio.

Sobre el toque con Liam Lawson que lo sacó de la carrera a los pocos segundos de la prueba, Doohan mencionó: “Nada de eso fue intencional. Desafortunadamente me quedé encerrado ahí. Él tenía el auto por fuera, tengo que verlo bien, pero no fue bueno para mí ni para él”.

Y en medio de los corrillos sobre un posible reemplazo a partir de la próxima fecha del calendario de la Fórmula 1, Doohan pretendió mostrarse enfocado. “Tengo que mantener la cabeza levantada. Ahora voy a esperar a que llegue Imola”, concluyó.

Anoticiado por la escudería

Los medios internacionales señalan cada vez con más fuerza la chance de que Colapinto tome la butaca del oceánico. El sitio The Race aseguró que el australiano ya fue informado por un cambio para la siguiente carrera, que inaugura el calendario europeo: “Se espera que Jack Doohan sea reemplazado para la próxima carrera de Fórmula 1 en Imola después de que Alpine informara al novato de su intención de realizar un cambio inmediato”, se lee en su último artículo.

Y agrega: “Alpine promovió a su piloto junior a un asiento de carrera para 2025 después de perder a Carlos Sainz ante Williams. Pero el asiento de Doohan parecía estar en riesgo incluso antes de que corriera en F1, cuando el asesor ejecutivo de Alpine, Flavio Briatore, exploró la posibilidad de fichar a Franco Colapinto a finales del año pasado”.

Jack Doohan (Alpine) sufrió una pinchadura tras su contacto con Liam Lawson y quedó fuera del GP de Miami.

La nota de The Race detalla: “Colapinto se unió oficialmente a Alpine en enero de este año, lo que aumentó la presión sobre Doohan en la preparación para su temporada de novato. Los malos resultados del australiano se deben en parte al inicio inesperadamente complicado del año de Alpine después de una buena pretemporada, pero a menudo ha tenido problemas en comparación con Gasly, ha cometido errores y no ha conseguido fines de semana limpios. Si bien esto está en línea con lo que podría esperarse de un novato, a Doohan no se le ha brindado el mismo tiempo que a otros”.

Hasta aquí, si se traza una comparación entre Gasly y Doohan, el francés lo aventaja de manera contundente en su ubicación en los Grandes Premios (5-1) y están igualados 1-1 en las carreras sprint. Pero además, el galo le saca una diferencia promedio de 0,367 s. Seguramente, los próximos días traerán novedades, con vientos de cambio a favor del regreso del argentino a la máxima categoría. De hecho, en las últimas horas se supo que en estos días, Colapinto hará algunos ensayos en el circuito inglés de Silversone.

Más argumentos

Horacio Marín, presidente de YPF, una de las marcas auspiciantes del piloto argentino, sumó más argumentos para pensar en el regreso de Colapinto: sin saber que estaba al aire, dijo que el regreso sería en el Gran Premio de Imola. Sin embargo, más tarde aclaró en LN+ que se trató de una predicción suya.

En vísperas de la carrera en el circuito de Miami, a Marín le habían consultado cuándo va a volver a correr Colapinto, a lo que el dirigente prefirió no responder y guardar silencio. Sin embargo, contestó a la pregunta segundos más tarde, pensando que ya no estaba al aire.

“En Imola”, expresó el presidente de YPF al aire en A24 por error, en relación al circuito en el que volvería a las pistas el pilarense. El Gran Premio de Italia se correrá el domingo 18 de mayo. Previamente le habían consultado si Colapinto volvía en el GP de Miami, pero dijo que no sabía y no estaba habilitado para responder ese tipo de preguntas.

Horacio Marín, titular de YPF

Luego, Marín esclareció en LN+ que no tiene información sobre el retorno del argentino y explicó: “Lo que digo es que espero que corra en Imola. Y si llega a pasar, me va a llamar. ¿Cómo voy a tener el dato si yo soy el presidente de YPF, no el representante de Colapinto? Tengo una relación extraordinaria con él, pero no estoy hablando todo el día”.

“Cuando conocí a Franco le comenté que iba a debutar a las dos semanas. Le dije que el flaco que estaba ahí (Logan Sargeant) se iba a despistar y romper el auto, y lo iban a llamar. Después pasó y me preguntó cómo sabía”, contó Marín y agregó: “Ojalá hubiese comprado un billete de lotería y ganado mucho dinero. Esto es lo mismo”.

Fuente: La Nación