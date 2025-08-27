Arquitectos reinventaron las líneas eléctricas de Islandia como gigantes de acero de 45 metros

En lugar de filas de torres grises marchando a través del paisaje, los arquitectos en una competición internacional de la compañía eléctrica nacional de Islandia, Landsnet, propusieron algo extraordinario: torres eléctricas con forma de colosales figuras humanas, agachándose o inclinándose mientras transportaban la energía a través de montañas y valles.

Llamado The Land of Giants™, el diseño fue creado por Choi+Shine Architects. Con solo pequeñas modificaciones a la construcción estándar de torres de acero, el equipo logró transformar infraestructura cotidiana en arte monumental.

Estas figuras gigantes podrían configurarse para “caminar” sobre colinas, extenderse a través de grandes paisajes o inclinarse respetuosamente cerca de las ciudades. Con 45 metros de altura, los Gigantes fueron concebidos como estructuras prácticas y poéticas a la vez.

Normalmente, las torres eléctricas son vistas como cicatrices en la tierra. Pero al convertirlas en arte, la gente podría aceptarlas e incluso apreciarlas, reduciendo la oposición a nuevos proyectos energéticos. Sus poses podrían adaptarse para reflejar la cultura y la historia locales, integrando la infraestructura en la identidad de un lugar.