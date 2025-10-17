Argentinos expuso las enormes deficiencias de Newell’s y le hizo precio en La Paternal: 3 a 1

La fecha 13 del Torneo Clausura entregó una nueva derrota de Newell’s. El equipo del Ogro Fabbiani fue una sombra en el estadio Diego Armando Maradona de La Paternal y cayó 3 a 1 ante Argentinos Juniors. Aunque empezó arriba en el marcador por gol de Luciano Herrera, el Bicho le hizo tres en el primer tiempo y después reguló: el equipo del Parque Independencia atraviesa una crisis profunda y el primer tiempo lo dejó reflejado desde el mismísimo arranque. Sin bien la ventaja en el marcador decía otra cosa, las deficiencias defensivas se hicieron notorias.

Luego de un arranque disputado, una pelota sucia en el área y una serie de rebotes le permitieron a Luciano Herrera abrir el partido con un golazo de zurda, de volea. La ventaja no le duró nada, como le venía ocurriendo en otros partidos en los que no puede sostener la diferencia obtenida. Diego Porcel se filtró en el área de izquierda hacia el centro y atrás de Salcedo y Cuesta tocó al gol con una pirueta, que le permitió volver a empardar el juego.

Y los golpes a Newell’s suelen dejarle secuelas. En una ráfaga, aquella ventaja inicial ya se había esfumado por completo. Un horror de Espínola en un corner le permitió al Bicho anotar el segundo. Y antes de que termine el primer tiempo, ya Argentinos se floreaba y goleaba. Hernán López toqueteaba y Lezcano quería su gol. Pero sería Florentin el que metiera el tercero tras una gran jugada colectiva y ante la pasividad leprosa.