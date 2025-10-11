Argentina venció 1-0 a Venezuela en su primer amistoso de la gira por Estados Unidos

Argentina derrotó 1-0 a Venezuela en el primer amistoso de la gira por Estados Unidos gracias al único gol de Giovani Lo Celso en un complicado encuentro que se destrabó por detalles en el Hard Rock Stadium de Miami. Vale recordar que Lionel Messi no participó del duelo y siguió las acciones desde un palco.

La Albiceleste sufrió más de la cuenta ante una Vinotinto renovada en sus apellidos, que viene de quedarse afuera del Mundial 2026, aunque tuvo mayor eficacia y pudo ampliar diferencias en más de una oportunidad, pero el arquero José Contreras evitó una goleada. El campeón del mundo buscará cerrar la fecha FIFA con una sonrisa el próximo martes contra Puerto Rico en el Chase Stadium de Florida con horario a confirmar.