Argentina quedó eliminada del Mundial de vóley al caer ante Italia

La selección argentina quedó eliminada del Mundial de vóley en Filipinas al perder 3-0 contra Italia en los octavos de final con parciales de 23-25, 20-25 y 22-25. El encuentro, que se jugó en el Mall of Asia Arena de Pásay, tuvo como máximo anotador del elenco nacional a Luciano Vicentín, autor de 15 puntos. De esta manera, el combinado italiano sigue con la defensa del título y se enfrentará contra el vencedor de Bélgica y Finlandia.

De esta manera, tras ganar los tres partidos de la fase de grupo, el último ante los bicampeones olímpicos Francia en una dramática definición, el conjunto que dirige Marcelo Méndez se despidió de la competencia. Justamente, tras la caída ante los defensores del título, el entrenador anunció que este fue su último duelo al frente del seleccionado. De esta manera, se cierra una gloriosa etapa, que tuvo como logro máximo la histórica medalla de bronce en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 (se postergaron para el 2021).