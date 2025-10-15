Argentina goleó 6-0 a Puerto Rico en el amistoso de la gira por Estados Unidos, con el debut del catamarqueño Aníbal Moreno

En el Chase Stadium de Miami, la selección argentina abasalló a Puerto Rico y se impuso por 6-0. Los goles del combinado nacional de Lionel Scaloni fueron obra de Alexis Mac Allister por duplicado, Gonzalo Montiel, Steven Echavarría en contra y Lautaro Martínez en dos oportunidades. Lionel Messi, que concretó dos asistencias, jugó los 90 minutos. José Manuel López, Aníbal Moreno, ambos del Palmeiras de Brasil, Facundo Cambeses, arquero de Racing, y Lautaro Rivero, defensor de River Plate, debutaron con la camiseta albiceleste.

De esta manera, La Scaloneta cerró la fecha FIFA de octubre con una victoria por 1-0 sobre Venezuela y el triunfo por 6-0 sobre Puerto Rico. Las próximas presentaciones del equipo de Scaloni serán en noviembre: se enfrentará a Angola en Luanda y jugará un segundo amistoso con un rival a definir.

El Gobierno de Catamarca felicitó a Aníbal Moreno

La Secretaría de Deportes de la Provincia publicó en sus redes sociales un mensaje dedicado al jugador catamarqueño que actualmente se desempeña en el Palmeiras de Brasil: “Que sea el primero de muchos en la Selección Argentina! Gran partido Aníbal Moreno! Felicitaciones por el debut”.