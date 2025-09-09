Radio TV Valle Viejo
Radio en vivo

Argentina estrenó radar único en Latinoamérica, para reforzar la defensa aérea

El Ejército Argentino marcó un hecho histórico al estrenar el radar RPA-200M, desarrollado por la empresa estatal INVAP en San Carlos de Bariloche. Este sistema de vigilancia aérea 3D de largo alcance debutó operacionalmente el 26 de agosto, durante el Ejercicio Libertador, en el aeropuerto de Presidencia Roque Sáenz Peña.

El radar RPA-200M producido por INVAP.
El radar RPA-200M producido por INVAP.

La operación, que reunió a más de 3000 efectivos en una compleja maniobra aerotransportada, fue la primera prueba de fuego del nuevo radar. El sistema controló en tiempo real el espacio aéreo, detectó aeronaves de transporte C-130 Hércules y helicópteros de asalto, y supervisó los descensos de paracaidistas en saltos de apertura manual.

Además, el dispositivo operó en conjunto con aeronaves IA-63 Pampa y un puesto de comando multidominio desplegado desde Resistencia, demostrando su integración plena en escenarios operativos de alta exigencia.

Alcance de detección del radar RPA-200M frente a distintos tipos de objetivos aéreos.
Alcance de detección del radar RPA-200M frente a distintos tipos de objetivos aéreos.

Tecnología de vanguardia nacional

El RPA-200M representa un salto estratégico en materia de defensa. Con un alcance de 250 kilómetros y capacidad para detectar objetivos a 100.000 pies de altitud, permite una vigilancia eficaz para defensa aérea, control de fronteras y lucha contra el narcotráfico.

El sistema integra un radar primario 3D, un sensor IFF de identificación amigo-enemigo y un sensor ADS-B, todo contenido en un módulo ISO de 20 pies, transportable en semirremolques, helicópteros o aviones Hércules C-130.

Capacitación en el uso del nuevo radar, en instalaciones de INVAP.
Capacitación en el uso del nuevo radar, en instalaciones de INVAP.

Entre sus innovaciones destacan el procesamiento doppler en todo el volumen de cobertura, conformación digital de haces, amplificación GaN, capacidades de aprendizaje automático y avanzadas contramedidas electrónicas, que lo convierten en un verdadero “Smart Radar” capaz de operar aun bajo interferencias adversas.

Capacitación y versatilidad operativa

Previo a su puesta en marcha, oficiales y suboficiales de la Agrupación de Artillería Antiaérea 601 y de la Dirección General de Investigación y Desarrollo realizaron una capacitación intensiva en Bariloche, combinando teoría a distancia con prácticas presenciales en simuladores y equipos reales.

El radar RPA-200M producido por INVAP.
El radar RPA-200M producido por INVAP.

La versatilidad del radar le permite ejecutar múltiples roles de manera simultánea, optimizando recursos y aumentando su valor operativo. Puede funcionar de manera local o remota e integrarse a sistemas de comando y control ya existentes.

La adquisición incluye dos radares, seis simuladores y equipos de laboratorio, consolidando una inversión estratégica que posiciona a la Argentina a la vanguardia regional en tecnología de defensa.

El radar RPA-200M producido por INVAP, junto a efectivos del Ejército.
El radar RPA-200M producido por INVAP, junto a efectivos del Ejército.

Liderazgo tecnológico en la región

Con el RPA-200M, Argentina no solo refuerza sus capacidades militares, sino que también demuestra su potencial en el desarrollo de tecnología de punta. La innovación del sistema fortalece la soberanía nacional y reduce la dependencia de equipos extranjeros, consolidando el liderazgo regional del país en defensa y vigilancia aérea.

  • La industria y la construcción en el país cayeron en julio y mostraron nuevos signos de estancamiento de la actividad

    La industria y la construcción en el país cayeron en julio y mostraron nuevos signos de estancamiento de la actividad

    La actividad industrial y de la construcción volvió a caer en julio, según informó este lunes el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), en un contexto marcado por la debilidad del consumo y la volatilidad económica. En la comparación mensual, el Indicador Sintético de la Actividad de la Construcción (ISAC) registró una baja del…

  • Hoy martes y sin Messi, con un once alternativo, la Selección Argentina se enfrenta a Ecuador en el último partido de Eliminatorias

    Hoy martes y sin Messi, con un once alternativo, la Selección Argentina se enfrenta a Ecuador en el último partido de Eliminatorias

    La Selección Argentina visita a Ecuador desde las 20 en el Estadio Monumental Banco Pichincha de Guayaquil, en el marco del cierre de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026 que se desarrollará en Estados Unidos, México y Canadá. La Selección Argentina afrontará este martes su último compromiso de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial…

  • Argentina estrenó radar único en Latinoamérica, para reforzar la defensa aérea

    Argentina estrenó radar único en Latinoamérica, para reforzar la defensa aérea

    El Ejército Argentino marcó un hecho histórico al estrenar el radar RPA-200M, desarrollado por la empresa estatal INVAP en San Carlos de Bariloche. Este sistema de vigilancia aérea 3D de largo alcance debutó operacionalmente el 26 de agosto, durante el Ejercicio Libertador, en el aeropuerto de Presidencia Roque Sáenz Peña. La operación, que reunió a…

  • Desde este martes, Catamarca estará presente en los JADAR 2025

    Desde este martes, Catamarca estará presente en los JADAR 2025

    Desde el 9 al 14 de septiembre, se disputarán los Juegos Argentinos de Alto Rendimiento 2025, con epicentro en Rosario, provincia de Santa Fe. Una parte de la delegación catamarqueña partió esta mañana desde el Estadio Provincial Bicentenario, encabezada por el secretario de Deportes y Recreación del Ministerio de Cultura, Turismo y Deporte Guillermo Perna…

  • ANSES: quiénes cobran hoy martes 9 de septiembre

    ANSES: quiénes cobran hoy martes 9 de septiembre

    ANSES, organismo dependiente del Ministerio de Capital Humano, informa que mañanainician los pagos de las Asignaciones de Pago Único, mientras que continúanlos de las Pensiones No Contributivas, jubilaciones y pensiones mínimas, Asignación Universal por Hijo y Asignación Familiar por Hijo. Todos incluyen el aumento por movilidad del 1,90 por ciento. Pensiones No Contributivas Titulares con…

  • La catamarqueña Maité Ovejero representará a la Argentina en el Mundial del Mountain Bike de Suiza

    La catamarqueña Maité Ovejero representará a la Argentina en el Mundial del Mountain Bike de Suiza

    La ciclista catamarqueña Maité Ovejero se prepara para un desafío de talla mundial. Durante esta semana, participará en el 36° Campeonato Mundial de Mountain Bike UCI 2025, que se llevará a cabo en la localidad de Valais, en los imponentes Alpes suizos. Ovejero, que forma parte de la Federación Argentina de Ciclismo de Montaña (FACIMO), competirá en…