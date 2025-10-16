Radio TV Valle Viejo
Argentina es finalista del Mundial Sub 20: derrotó a Colombia 1 a 0 y enfrentará a Marruecos

En el primer tiempo, ambos tuvieron sus avances para quebrar la paridad, pero los arqueros y las malas decisiones impidieron que haya emociones en los 45 minutos iniciales. La Tricolor se marchó al vestuario con una mala noticia, luego de la lesión de Joel Canchimbo, su mejor jugador en este arranque.

A los 26 minutos del segundo tiempo, Gianluca Prestianni, conducción; Mateo Silvetti, definición. El gambeteador del Benfica aguantó la marca rival, esperó el momento adecuado en el último tercio y le cedió un pase al goleador Mateo Silvetti, para su resolución contra Jordan García.

    Los africanos se impusieron 5-4 a Francia después de igualar 1-1 en los 120 minutos. La gran figura fue Hakim Mesbahi, el tercer arquero de la delegación que reemplazó para los tiros desde los doce pasos a Ibrahim Gomis, quien a su vez había entrado en el tiempo reglamentario por la lesión de Yanis Marty.

    El gobernador Raúl Jalil, junto al intendente de Recreo, Luis Polti, recorrió la obra de la nueva Planta de Tratamiento de Efluentes Cloacales de la ciudad de Recreo, que se encuentra casi finalizada y solo resta energizar para su puesta en funcionamiento. La infraestructura cuenta con cuatro trenes de tres lagunas facultativas en serie, donde…

    La Secretaría de Extensión de la UNCA, a través del Área de Fomento a Proyectos, entregó la resolución rectoral que aprueba el financiamiento a 15 proyectos seleccionados por las distintas Facultades, presentados en el marco de la Primera Convocatoria del Programa de Fomento a Proyectos de Curricularización de la Extensión, y además, a los 8…

    El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, afirmó este miércoles que el presidente Javier Milei “puede tener los amigos que quiera” pero su “obligación es con el pueblo argentino”, después de la reunión del mandatario con su par estadounidense, Donald Trump, en Washington. “Es muy grave que el Gobierno ataque al Instituto Nacional del Cáncer; deje de distribuir vacunas y medicamentos:…

    Intendentes del Este catamarqueño manifestaron su preocupación por el estado de deterioro de la Ruta Nacional N°157. En una reunión con el gobernador Raúl Jalil, los intendentes de la región solicitaron al mandatario que interceda ante Nación. Esta ruta nacional es una vía estratégica en el Este provincial, puesto que atraviesa varias localidades y actualmente…

