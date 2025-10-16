Argentina es finalista del Mundial Sub 20: derrotó a Colombia 1 a 0 y enfrentará a Marruecos

En el primer tiempo, ambos tuvieron sus avances para quebrar la paridad, pero los arqueros y las malas decisiones impidieron que haya emociones en los 45 minutos iniciales. La Tricolor se marchó al vestuario con una mala noticia, luego de la lesión de Joel Canchimbo, su mejor jugador en este arranque.

A los 26 minutos del segundo tiempo, Gianluca Prestianni, conducción; Mateo Silvetti, definición. El gambeteador del Benfica aguantó la marca rival, esperó el momento adecuado en el último tercio y le cedió un pase al goleador Mateo Silvetti, para su resolución contra Jordan García.