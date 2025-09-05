Argentina derrotó a Venezuela 3-0 con dos goles de Messi en su despedida oficial en nuestro país

Argentina le ganó 3-0 a Venezuela en el estadio Monumental por la penúltima fecha de las Eliminatorias Sudamericanas gracias a los goles de Lionel Messi por duplicado y Lautaro Martínez. Los dirigidos por Lionel Scaloni controlaron las acciones sin mayores sobresaltos y se llevaron una victoria valiosa en una jornada marcada por la emoción, ya que Leo disputó el último duelo en condición de local en una Clasificatoria al Mundial.

Ahora, la Albiceleste visitará este martes desde las 20 a Ecuador con la certeza de que nadie le arrebatará la cima de las Eliminatorias porque tiene 38 puntos frente a los 28 de Brasil, su escolta más próximo.