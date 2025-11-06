Argentina derrotó 1-0 a Túnez y se clasificó a la próxima ronda del Mundial Sub 17

El equipo de Diego Placente se impuso con justicia ante el elenco africano gracias a un gran gol de Facundo Jainikoski, que había ingresado en el segundo tiempo. Con este resultado, la Albiceleste se aseguró el boleto para los 16avos de final del Mundial Sub 17, recordando que compiten 48 países. El arquero Alber Castelau fue clave al atajar un mano a mano justo antes del quiebre del cero. Este domingo, a partir de las 15:30 (hora argentina), el seleccionado nacional se medirá con Fiyi en la última presentación por el Grupo D.