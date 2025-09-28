Argentina debuta en el Mundial Sub 20, ante Cuba este domingo en Chile

La ilusión juvenil de la Selección Argentina vuelve a ponerse en marcha. El equipo dirigido por Diego Placente arranca este domingo su participación en el Mundial Sub 20 de Chile frente a Cuba, en el primer partido del Grupo D, que también integran Australia e Italia. Con la expectativa de un buen inicio, la Albiceleste buscará una victoria que le permita encaminar la clasificación hacia los octavos de final, instancia a la que accederán los dos mejores de cada zona y los cuatro mejores terceros.

El presente de la Albiceleste

Argentina llega con confianza después de su actuación en el Sudamericano de la categoría, donde fue uno de los equipos más regulares y vistosos. En aquel certamen, el conjunto nacional finalizó segundo en el hexagonal final detrás de Brasil, pero dejó huella con partidos memorables, entre ellos la goleada por 6-0 frente a la Verdeamarela en la primera fase. En total, el seleccionado cosechó cinco victorias y tres empates en nueve encuentros, consolidándose como una de las fuerzas más sólidas del continente.

De cara a la cita mundialista, el plantel sufrió bajas sensibles. No estarán Claudio “Diablito” Echeverri, capitán en el Sudamericano, ya que el Bayer Leverkusen no lo cedió; tampoco Franco Mastantuono, a quien el Real Madrid le negó la posibilidad de sumarse, ni Aaron Anselmino (Borussia Dortmund) ni Valentín Carboni (Genoa). Pese a estas ausencias, el plantel cuenta con nombres destacados y talento de sobra para competir al máximo nivel.

Entre los jugadores a seguir se encuentran Maher Carrizo (Vélez), que promete ser una de las cartas ofensivas más importantes; Santino Andino (Godoy Cruz), decisivo en el último torneo continental; Milton Delgado, con pasado en Boca; e Ian Subiabre, habilidoso extremo de River. A ellos se suman valores que llegan desde Europa como Gianluca Prestianni (Benfica), Tomás Pérez (Porto) y Julio Soler (Bournemouth), quienes aportan roce internacional.

El desafío de Cuba

El rival de turno será Cuba, que afronta apenas su segunda participación en una Copa del Mundo Sub 20 tras el antecedente de Turquía 2013. El combinado caribeño consiguió el boleto luego de alcanzar las semifinales en las eliminatorias de Concacaf, instancia en la que finalizó cuarto, y se vio favorecido por el aumento de cupos para la región. Con ese mérito, Cuba llega a Chile con la ilusión de dar el golpe y dejar una huella en un grupo exigente que completan dos selecciones de peso como Italia y Australia.

Para Argentina, el compromiso no solo representa el debut, sino también la posibilidad de empezar a marcar diferencias en la tabla del grupo. Para Cuba, en cambio, será una oportunidad histórica de mostrarse en el máximo nivel juvenil y poner a prueba su crecimiento futbolístico.

La formación de Argentina Sub20 para enfrentar a Cuba Sub20

Santino Barbi; Dylan Gorosito, Santiago Fernández, Tobías Ramírez, Juan Villalba; Milton Delgado, Valentino Acuña; Maher Carrizo, Álvaro Montoro, Ian Subiabre y Alejo Sarco. DT: Diego Placente.

Hora: 20:00hs.

TV: DSports.

El fixture de Argentina en el Mundial Sub 20

28 de septiembre: Cuba vs. Argentina, a las 20, Valparaíso, Estadio Elías Figueroa Brander

1 de octubre: Argentina vs. Australia, a las 20, Valparaíso, Estadio Elías Figueroa Brander

4 de octubre: Argentina vs. Italia, a las 20, Valparaíso, Estadio Elías Figueroa Brander