ARCA advierte sobre estafas con mails apócrifos: cómo actuar

En los últimos días se han reportado numerosas estafas con supuestos pedidos de pagos o reclamos de deuda por parte de ARCA a través del envío de mails apócrifos. Por tal motivo, el organismo recomienda no abrir ni responder los correos sospechosos, archivos adjuntos o direcciones URL provenientes de remitentes engañosos que se escudan con el nombre y logo del organismo. En caso de recibir alguna comunicación de este tipo, contactarse por medio del domicilio fiscal electrónico o a la casilla phishing@arca.gob.ar.

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) reitera que todas las comunicaciones oficiales se realizan únicamente por medio del Domicilio Fiscal Electrónico. En ningún momento el organismo enviará comunicaciones de este tipo vía teléfono, Whatsapp, mensaje de texto o correo electrónico ni solicitará datos personales o la clave fiscal.

ARCA recuerda que la clave fiscal es intransferible y que, para evitar este tipo de maniobras fraudulentas, no se debe compartir información personal con terceros. El organismo no informará situaciones judiciales ni solicitará pagos, datos personales o clave fiscal por ningún medio que no sea el domicilio fiscal electrónico.

¿Qué es el Domicilio Fiscal Electrónico?

El DFE es una casilla de mensajería privada entre ARCA y cada contribuyente. Este servicio es único para cada persona, ya que requiere autenticación con clave fiscal para poder ingresar, y equivale a un correo electrónico oficial. El acceso a este domicilio es gratuito, seguro y obligatorio.

¿Cómo se constituye el Domicilio Fiscal Electrónico?

Para constituir el DFE, se deberá ingresar con clave fiscal al servicio “Domicilio Fiscal Electrónico”, cargar una dirección de correo electrónico y un número de teléfono celular.

¿Cuáles son las redes oficiales de ARCA?

En X > @ARCA_informa

En Instagram > arca_informa

En Facebook, Whatsapp y Telegram > ARCA Informa

Youtube y Linkedin > Agencia de Recaudación y Control Aduanero

Fuente: El Liberal

https://www.elliberal.com.ar/nota/43468/2025/03/arca-advierte-sobre-estafas-con-mails-apocrifos–como-actuar