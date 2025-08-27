Aprobaron la Carrera de Medicina en Jujuy

Hace unos meses, se conocían las expectativas para que la carrera de Medicina en Jujuy arranque en 2026. Desde la Agencia Provincial para la Implementación de la carrera marcaban que el proyecto era evaluado por CONEAU y eran optimistas en tener una aprobación este año para poder iniciar con la propuesta educativa en el corto plazo.

Ese anhelo se confirmó este miércoles: se aprobó el dictado de la propuesta educativa en la provincia.

Así lo señaló Antonio Buljubasich, secretario ejecutivo de la Agencia Provincial para la Implementación de la Carrera de Medicina en Jujuy.

“El gobernador y el rector de la universidad anunciaron de que la carrera o el proyecto de la carrera de medicina en la provincia de Jujuy fue acreditado por CONEAU, que es la entidad que le da el título oficial a la carrera y que nos marca los estándares de calidad que debe llevar adelante la carrera. Esto tiene muchísima trascendencia por cuanto, una vez que tenemos la acreditación de CONAU, damos inicio al proceso de inicio de la carrera”.

“El primero de septiembre se va a llamar a preinscripción. Todos los jujeños y jujeñas que tengan entre sus planes estudiar y estudiar medicina van a poder acceder a esta preinscripción y a llevar adelante el curso de ingreso que se va a llevar adelante en los meses de octubre, noviembre y diciembre. El proyecto que se presentó en CONEAU, que insisto, es la Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación, marca los estándares que debemos seguir. Y ahí, en ese proyecto, se contempla un cupo de 60 alumnos. Próximamente se va a emitir un comunicado oficial con la fecha bien detallada para que no haya confusiones, errores o malinterpretaciones”, señaló.

Fechas estimadas de la carrera de medicina en Jujuy: