Aprender en territorio: estudiantes de Fiambalá visitan Zijin-Liex

Con el objetivo de acercar la formación académica a la experiencia práctica, los estudiantes de segundo año de la Tecnicatura Superior en Seguridad, Higiene y Control Ambiental Industrial del I.E.S. Fiambalá realizaron una visita a la Planta de Procesos de Zijin-Liex.

Todos nuestros visitantes siempre son recibidos por el Departamento de Responsabilidad Social, quienes, como punto de partida brindan información sobre las acciones que la empresa lleva adelante. Luego, reciben una inducción de las medidas de seguridad que se deben adoptar para poder dar inicio al recorrido.

Los estudiantes, se familiarizaron con las técnicas utilizadas y el proceso de obtención del carbonato de litio, pudiendo vivir así, la experiencia que tantas veces estudiaron en clases. Durante la visita, estuvieron acompañados por la supervisora Claudia Carvajal y los operadores de la Sala de Control, Samir Romero y Sergio Moya.

Esta iniciativa, como tantas otras, se enmarca en las acciones que Zijin-Liex impulsa para fortalecer los lazos con instituciones educativas; el de promover el aprendizaje en contextos reales. Con estas experiencias, la empresa reafirma su compromiso con la formación técnica, la seguridad industrial y el desarrollo sostenible, pilares fundamentales de su filosofía de trabajo y de su vínculo con la comunidad.