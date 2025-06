Apareció Alberto Fernández con su apoyo a Cristina Kirchner pero aclaró: “No es porque me lleve de maravillas, es porque es injusto”

Alberto Fernández, ex presidente de la Nación, le manifestó este martes su apoyo a Cristina Kirchner, quien fuera su vice, momentos antes de que la Corte Suprema se pronunciara sobre la situación de la también ex jefa de Estado en la causa Vialidad.

“Es un llamado a la reflexión colectiva: si la Justicia argentina actúa así, estamos ante un problema muy serio. Cuando Lula estuvo preso, no le pregunté si era de izquierda o de derecha, fui a defenderlo porque estaba preso injustamente. Si hoy estoy hablando no es porque me lleve de maravillas con Cristina, es porque es injusto lo que están haciendo y quiero vivir en un Estado de derecho. Este juicio ha violado sistemáticamente todas las reglas que el Estado de derecho le impone a un proceso”, manifestó Alberto Fernández en una entrevista con Radio con Vos.

En ese sentido, resaltó que “esto que hoy le pasa a Cristina le puede pasar a cualquiera el día de mañana, y si avalamos esto, lo que estamos avalando es una jurisprudencia vil, pueril, odiosa, intolerable a la conciencia republicana”.

“Si llegaran a la conclusión de rechazar la queja, sería un acto de arbitrariedad asombrosa que solamente lo podría dilucidar un tribunal internacional como la Corte Interamericana de Justicia”, agregó el ex presidente.

Para quien fuera jefe de Estado hasta diciembre de 2023, “no es un problema de Cristina, es un problema de nosotros como sociedad y del Estado, que utiliza a la Justicia para silenciar opositores, y el modo que usa es este”.