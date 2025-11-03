Apareció ahorcado un joven que era buscado luego de pelearse con su novia, también hallada muerta

El caso estremeció a toda la provincia de Santa Fe y dejó al país entero conmovido. Alexis David Quiroz, de 23 años, fue encontrado sin vida este domingo por la tarde en una arboleda de Coronda, tres días después del aparente suicidio de su novia, Dulce María Romero, de 22, y luego de permanecer desaparecido durante una intensa búsqueda que abarcó toda la región.

Todo comenzó el 26 de octubre, cuando, tras una fuerte discusión en su casa ubicada en una zona rural de Coronda —a 45 kilómetros de la capital provincial— Dulce echó a Alexis del hogar. Según relató Elisa López, madre del joven, su nuera la había alertado de lo ocurrido tras una pelea motivada por un faltante de dinero. Desde ese momento, nada se supo de Alexis, quien se había ido sin su celular.

Preocupada, su madre radicó la denuncia ese mismo día en la Comisaría 1ª de la Unidad Regional XV del Departamento San Jerónimo. La búsqueda se activó de inmediato con participación del SIFEBU (Sistema Federal de Búsqueda de Personas Desaparecidas y Extraviadas) y el SIFCOP (Sistema Federal de Comunicaciones Policiales), lo que permitió difundir la alerta en todo el país.

Cuatro días después, la tragedia se profundizó: Dulce María fue hallada muerta, colgada a la vera de la autopista Rosario-Santa Fe, a la altura del kilómetro 114.

Horas antes había enviado una serie de mensajes de despedida a su madre, en los que explicó su dolor y precisó dónde la encontrarían. La joven también estaba siendo buscada tras su desaparición y su cuerpo apareció en el mismo lugar que había descripto.

Este domingo, un llamado anónimo alertó sobre el hallazgo de un cuerpo colgado en una zona boscosa cercana a Bulevar Oroño, a pocos metros de las vías del tren y del domicilio de la madre de Alexis. Efectivos del Comando Radioeléctrico confirmaron que se trataba de él: el joven estaba colgado de un árbol y en avanzado estado de descomposición.

El fiscal Roberto Olcese, de la Circunscripción Judicial 3, quedó a cargo de la causa. El cuerpo fue trasladado a la morgue para la autopsia correspondiente, que deberá determinar con precisión la causa y fecha de muerte, y confirmar si fue un acto autoinfligido o si hubo participación de terceros.

Una tragedia que expone la urgencia de hablar de salud mental

Según datos del Ministerio de Salud de la Nación, en Argentina el suicidio es la segunda causa de muerte en jóvenes de entre 15 y 29 años. La historia de Alexis y Dulce visibiliza no solo una tragedia íntima y familiar, sino también la importancia de reforzar las redes de contención emocional, acceso a salud mental y educación emocional.

Hoy, Coronda está de duelo. La historia de esta joven pareja deja muchas preguntas abiertas y un llamado a la reflexión urgente sobre el acompañamiento que necesitan los jóvenes en situaciones límite.

