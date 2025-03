Apagón en el AMBA: hay más de 620.000 usuarios afectados y una sensación térmica de casi 45°

Un segundo apagón afectó este mediodía el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), esta vez especialmente a los clientes de la distribuidora Edesur a raíz de una falla en dos líneas de alta tensión que también implicaron salidas de máquinas de generación en medio de las altas temperaturas. Son las mismas causas del corte que se vivió en la madrugada. Así lo indicaron fuentes oficiales y del sector que apuntaron a la falta de mantenimiento, pero no hubo todavía una versión oficial en on the record sobre el origen del desperfecto. Energía estimó en 622.000 a los usuarios alcanzados.

Los cortes de electricidad se hicieron sentir en varios barrios porteños e, incluso, en dependencias públicas como la Casa Rosada -donde hubo tres interrupciones consecutivas-, Ministerio de Economía, Congreso de La Nación y Legislatura Porteña. Todos los servicios de Subte funcionan con interrupciones.

“Informamos que se produjo una falla en una línea de alta tensión que afecta a varias de nuestras subestaciones. Nuestros técnicos se encuentran trabajando para restablecer el servicio. Nos mantenemos en contacto”, publicó Edesur en la red social X.

A todo esto, el calor agobiante volvió a tomar el protagonismo. En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) y el Conurbano bonaerense la máxima prevista para hoy es de 35 grados, aunque la sensación térmica ya alcanzó los 44.4 grados al mediodía. El cielo permanecerá algo nublado durante toda la jornada.

En este contexto, el SMN emitió una alerta amarilla por temperaturas extremas para la región metropolitana y gran parte del territorio bonaerense. Los valores térmicos continuarán en aumento hacia el fin de semana, cuando se prevé que el termómetro descienda considerablemente, con la llegada de nuevas tormentas.