Antes de morir, una reconocida profesora de danza hizo una grave denuncia contra un hombre

La profesora de danza fue hallada sin vida en un departamento del centro de la Capital de Salta. La primera hipótesis que maneja la fiscalía es el consumo de fármacos. Leonor Pedroza utilizó sus redes para hacer un descargo que deja al descubierto que aparentemente era víctima de violencia de género.

Ayer sábado, la ciudad se tiñó de luto tras conocerse la trágica muerte de la reconocida profesora de danza Leonor Pedroza, quien fue hallada sin vida en su departamento del centro de la ciudad. Pedroza, una figura emblemática en la formación de jóvenes bailarines y víctima de violencia de género según sus propias denuncias en redes sociales, dejó un vacío profundo en el ámbito cultural y artístico de la región.

Según informó la fiscal Sodero Calvet, el cuerpo de Pedroza fue encontrado en su hogar, lo que motivó la intervención del Cuerpo de Investigaciones Fiscales y la Unidad de Investigación UGAP. El cadáver fue trasladado al Servicio de Tanatología Forense del CIF, donde se realizó la autopsia. El informe preliminar indica que la causa de la muerte habría sido un paro cardiorrespiratorio, posiblemente asociado a la ingesta de medicamentos. Sin embargo, se aguardan los resultados definitivos para confirmar las circunstancias exactas del deceso.

En sus redes sociales, Leonor Pedroza había denunciado públicamente ser víctima de violencia de género. En uno de sus posteos, la profesora escribió: “Hace unos días me dieron la noticia que esperaba un bebé, pero bueno, mi cuerpo viene de un ACV. No sería fácil y hoy esa esperanza no se me dio. Estaba esperando un bebé, pero mi cuerpo viene de sufrir un ACV”. En otra publicación, Pedroza acusó a un hombre de “haberle quitado a su hijo” y afirmó: “Me daba psicofármacos para que me muera”.

Estas revelaciones han generado una ola de indignación y dolor entre sus seres queridos y allegados, quienes han hecho hincapié en que Leonor era víctima de violencia de género. Sus publicaciones en redes sociales, donde describía el sufrimiento al que estaba sometida, han sido tomadas como una prueba de la situación de abuso que enfrentaba. Amigos y familiares exigen que se investigue a fondo su muerte y se esclarezca si existe un vínculo directo con las denuncias que ella misma hizo en vida.

