Ante alumnos, una docente trató a Milei de “pedófilo” y de estar “financiado por el narcotráfico”

Un escándalo sacude al sistema educativo tucumano tras la viralización de un audio en el que Silvia Vera, docente de Físicoquímica del Colegio Nuestra Señora de Fátima, es grabada en secreto mientras realiza declaraciones políticas cargadas de teorías conspirativas y afirmaciones muy polémicas durante una clase con alumnos de 3° año, de 14 años de edad.

En el audio, que llegó a la redacción de Tendencia de Noticias, Vera acusa al presidente Javier Milei de estar financiado por el narcotráfico, la trata de personas y la venta de órganos, además de calificarlo como “pedófilo” y “payaso impresentable”. También defiende a la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner, condenada por la Justicia, y presenta datos sesgados sobre la economía y la historia política del país.

El incidente, que tuvo lugar la semana pasada, generó una ola de repudio en redes sociales y puso en el centro de la controversia al Ministerio de Educación de Tucumán, a cargo de Susana Montaldo, así como a las autoridades del colegio, quienes aún no emitieron un comunicado oficial sobre posibles sanciones administrativas o académicas contra la docente.

En el audio, grabado subrepticiamente por un alumno, Vera se desvía de la enseñanza de Físicoquímica para lanzar una serie de afirmaciones políticas y económicas, muchas de las cuales carecen de sustento fáctico. Entre las frases más destacadas, la docente expresó en relación a la persona del Primer Mandatario: “Yo creo que este es el peor de todos porque acá hay financiamiento del narcotráfico, de la trata de personas, de la venta de órganos, acá está toda la mafia junta porque el sionista este que es socio al cual este le da el sur del país está comprobado… Ah, perdón, también está comprobado el tema de la pedofilia con Milei”.

Lo que hizo la chorra

Además, defendió fervientemente a Cristina Kirchner, cuestionando su condena judicial: “¿Cómo va a ser una presidenta para robarse el pavimento de una provincia? […] No le pudieron probar nada, nada. Ella es presidente, ella puede objetar y manda al Congreso y el Congreso vuelve a lo que el Congreso no aprueba, el presidente no puede ejecutar”.

Vera también presentó ante los alumnos datos cuestionables sobre la economía actual, afirmando: “Ahora que gobiernan los honestos este, la carne está 20,000 pesos el kilo, […] el pan está a 3.000, 4.000 pesos el kilo”.

A su vez, la docente, cuestionó a quienes comulgan con ver presa a la ex presidenta y resaltó la labor realizada por ella durante sus gestiones al frente del Ejecutivo nacional: “Yo con la chorra cambiaba auto cada tres años, me iba de vacaciones un mes entero, todo enero y cada fin de semana largo también me iba obviamente trabajaba mi marido, trabajaban mis hijos, yo tenía cuatro trabajos”. En esta misma línea, agregó que “las maestras que viajaban a dedo compraron su autito, las que pagaban alquiler tenían las casas en Tapia, en San Andrés. En Tucumán no había escuelas y la chorra hizo más de 300 escuelas”.

La profesora también recurrió a teorías conspirativas, como la supuesta llegada de “grandes narcos venezolanos” durante el gobierno de Mauricio Macri, confundiendo cronologías históricas: “¿Quiénes llegaron con el gobierno de Macri diciendo que huían porque era una dictadura? Grandes narcos llegaron acá, venezolanos, los narcos escaparon de Venezuela con la excusa de que Venezuela era una dictadura con el gobierno de Macri en los 90”. Esta afirmación es históricamente incorrecta, ya que Macri asumió la presidencia en 2015, no en los años 90.

Graves acusaciones

El audio también incluye referencias a supuestas “mafias” y un discurso antisemita al mencionar a un “sionista” asociado con Milei, así como acusaciones de genocidio: “Va a haber un genocidio, […] ya hay jubilados muertos, […] ahora van a matar a las personas con discapacidad, Milei va a matar a las personas con discapacidad”. Además, Vera afirmó que “todos los días hay 38 niños amputados” en Palestina, un dato que presentó con una precisión matemática cuestionable y que un alumno señaló como inverosímil, a lo que la docente respondió defensivamente: “No, no, no hago chistes yo con niños que son amputados”.

La docente también instó a los alumnos a no consumir ciertos medios de comunicación, como TN, Clarín o La Nación, y afirmó que lee “noticias del mundo” que describen a Milei como un “payaso impresentable, marioneta del poder imperial”.

El incidente recuerda casos previos, como el de Laura Radetich en 2021, quien fue suspendida en Buenos Aires por actitudes similares de adoctrinamiento en una clase de historia. En aquel caso, las autoridades educativas iniciaron un sumario administrativo, aunque Radetich no recibió sanciones definitivas y pudo regresar al aula tras una licencia médica.

El caso de Silvia Vera reaviva el debate sobre los límites entre la libertad de expresión de los docentes y el adoctrinamiento político en las aulas. Mientras algunos sectores defienden la necesidad de discutir temas políticos en la escuela como parte de la formación ciudadana, otros, como el entonces diputado Milei en 2021, ya criticaban estas prácticas como intentos de imponer un “pensamiento único”. La viralización del audio puso bajo escrutinio el rol de los educadores y la responsabilidad de las instituciones educativas en garantizar un ambiente de aprendizaje plural y respetuoso.

Fuente: Tendencia de Noticias