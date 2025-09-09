ANSES: quiénes cobran hoy martes 9 de septiembre

ANSES, organismo dependiente del Ministerio de Capital Humano, informa que mañanainician los pagos de las Asignaciones de Pago Único, mientras que continúanlos de las Pensiones No Contributivas, jubilaciones y pensiones mínimas, Asignación Universal por Hijo y Asignación Familiar por Hijo. Todos incluyen el aumento por movilidad del 1,90 por ciento.

Pensiones No Contributivas

Titulares con documentos finalizados en 2 y 3 cobran su haber más el bono de 70 mil pesos.

Jubilaciones y pensiones que no superen un haber mínimo

Titulares de jubilaciones y pensiones mínimas con documentos concluidos en 1 cobran su haber más el bono de 70 mil pesos.

Asignación Universal por Hijo y Asignación Familiar por Hijo

Titulares con documentos terminados en 1.

Asignaciones de Pago Único (Matrimonio, Nacimiento, Adopción)

Todas las finalizaciones de documento hasta el 10 de octubre.