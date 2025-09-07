Radio TV Valle Viejo
Radio en vivo

ANSES pagará un bono de $400.000 en septiembre: quiénes lo cobran y cómo acceder

ANSES pagará un bono de $400.000 en septiembre, en el marco de las actualizaciones que realiza el organismo previsional en base al Índice de Precios al Consumidor (IPC). Se trata de un pago extraordinario correspondiente a la Asignación Familiar por Adopción, que forma parte del sistema de Asignaciones de Pago Único.

Este beneficio se otorgará por única vez y está destinado a un grupo específico de beneficiarios que hayan iniciado el trámite de adopción y cumplan con las condiciones estipuladas. El nuevo monto, que asciende a $400.900, incluye un reciente incremento del 1,9%, aplicado conforme a la Ley de Movilidad Jubilatoria.

Podrán acceder al refuerzo trabajadores en relación de dependencia, monotributistas, titulares del Fondo de Desempleo, beneficiarios de pensiones no contributivas, jubilados y pensionados del SIPA, así como también titulares de la AUH y la Asignación por Embarazo.

Quiénes pueden cobrar el bono de ANSES en septiembre

La asignación está destinada a personas que hayan adoptado legalmente a un niño, niña o adolescente. Para acceder al beneficio, la sentencia de adopción debe tener una antigüedad mínima de 2 meses y máxima de 2 años al momento de iniciar el trámite.

Además, se establecen topes en los ingresos individuales y del grupo familiar: el ingreso familiar no debe superar los $4.556.714, mientras que el ingreso individual no debe ser mayor a $2.183.438. Estos límites se ajustan periódicamente, por lo que se recomienda verificar su vigencia al momento de iniciar el trámite.

ANSES pagará un bono de $400.000 en septiembre como un respaldo económico significativo para las familias adoptantes, quienes suelen afrontar costos vinculados al proceso de integración del menor al nuevo entorno familiar.

Cómo tramitar la Asignación Familiar por Adopción

El trámite puede realizarse de forma presencial o virtual. En el sitio oficial de ANSES (www.anses.gob.ar), los interesados deberán completar un formulario con los datos personales de los adoptantes y del menor a cargo. Luego, se deberá presentar la documentación respaldatoria de la adopción y cumplir con los pasos administrativos que incluyen:

Solicitar un turno en ANSES

Presentarse en la oficina asignada

Realizar el seguimiento del expediente hasta su aprobación

La medida fue muy bien recibida por asociaciones civiles que trabajan con familias adoptantes. “Es un reconocimiento al compromiso y al esfuerzo de quienes eligen adoptar en Argentina. Este bono ayuda a cubrir necesidades básicas iniciales”, señalaron desde la Red Federal de Familias por la Adopción.

Más apoyo económico en un contexto de inflación

El anuncio del refuerzo económico llega luego de que se conociera el último dato del IPC de julio, que determinó aumentos en jubilaciones, pensiones y demás asignaciones. La Asignación por Adopción es una de las menos conocidas, pero con un fuerte impacto positivo para quienes atraviesan el proceso.

Desde ANSES recordaron que este tipo de asignaciones están disponibles durante todo el año, pero deben gestionarse en el plazo establecido desde la sentencia. El bono de septiembre se otorgará a quienes ya iniciaron el trámite y cumplan con todos los requisitos.

De esta forma, ANSES pagará un bono de $400.000 en septiembre, reforzando su política de asistencia social en un contexto económico desafiante y dando visibilidad a un derecho clave para muchas familias argentinas.

  • ANSES pagará un bono de $400.000 en septiembre: quiénes lo cobran y cómo acceder

    ANSES pagará un bono de $400.000 en septiembre: quiénes lo cobran y cómo acceder

    ANSES pagará un bono de $400.000 en septiembre, en el marco de las actualizaciones que realiza el organismo previsional en base al Índice de Precios al Consumidor (IPC). Se trata de un pago extraordinario correspondiente a la Asignación Familiar por Adopción, que forma parte del sistema de Asignaciones de Pago Único. Este beneficio se otorgará por única…

  • Efectivos policiales secuestraron más de un kilo de cogollos de marihuana y detienen a un joven

    Efectivos policiales secuestraron más de un kilo de cogollos de marihuana y detienen a un joven

    En la madrugada de hoy, mientras efectivos de la División Canes Antinarcóticos, dependientes de la Dirección Drogas Peligrosas de la Policía de la Provincia, conjuntamente con sus pares de la Dirección Seguridad Vial, realizaban control vehicular e identificación de personas en el Puesto Caminero El Portezuelo, Departamento Valle Viejo, procedieron a controlar un colectivo de larga distancia proveniente de…

  • Franco Colapinto no pudo avanzar y terminó en el puesto 17 el Gran Premio de Italia de Fórmula 1

    Franco Colapinto no pudo avanzar y terminó en el puesto 17 el Gran Premio de Italia de Fórmula 1

    Max Verstappen ganó en Monza con una notable actuación. Lando Norris le recortó distancias a Oscar Piastri en el campeonato al finalizar por delante en el podio. El argentino sufrió el rendimiento del monoplaza Alpine. El neerlandés de Red Bull dominó de principio a fin en Monza y se quedó con la victoria en la Fórmula 1. El podio lo…

  • Prefectura incautó 11 paquetes con droga por un valor de 50 millones de pesos 

    Prefectura incautó 11 paquetes con droga por un valor de 50 millones de pesos 

    El patrullaje continuo de las fuerzas federales planificado por el Ministerio de Seguridad Nacional es clave en la lucha contra el narcotráfico. En un procedimiento realizado en la localidad misionera de Puerto Rico, efectivos de la Prefectura Naval Argentina secuestraron un cargamento de estupefacientes que era transportado en una motocicleta sin patente. El operativo ocurrió…

  • Gendarmería decomisó 529 kilos de marihuana tras efectuar tareas de patrullaje

    Gendarmería decomisó 529 kilos de marihuana tras efectuar tareas de patrullaje

    Personal de la Fuerza detectó la droga en un camino secundario de la Ruta Nacional N° 12, distante a tres kilómetros del Control Fijo Urugua-í. Efectivos del Escuadrón 13 “Iguazú” llevaban a cabo tareas de patrullaje motorizado y pedestre en inmediaciones del Lago Urugua-i, cuando observaron una pick-up sobre un camino terrado que circulaba a alta velocidad, sin…

  • Catamarca: denuncian que robaron 80 computadoras del Colegio Nacional

    Catamarca: denuncian que robaron 80 computadoras del Colegio Nacional

    Un hecho de inseguridad fue denunciado ayer sábado en la Capital, luego que delincuentes forzaran las aberturas del Colegio Nacional Fidel Mardoqueo Castro, en calle Sarmiento, a escasos metros de Plaza 25 de Mayo. Del interior del establecimiento, los malvivientes sustrajeron 80 computadoras y otros objetos de valor, ocasionando un gran perjuicio para la institución.…