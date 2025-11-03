Radio TV Valle Viejo
Radio en vivo

ANSES paga hasta $322.000: cómo acceder al beneficio este mes

La Prestación por Desempleo es un beneficio clave que otorga la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) a trabajadores que, por diversos motivos, han quedado sin empleo. Esta prestación tiene como objetivo ofrecer un sostén económico temporal a quienes buscan reincorporarse al mercado laboral, garantizando un ingreso mientras gestionan una nueva oportunidad de trabajo.

Para acceder a este beneficio, los trabajadores deben haber estado registrados como empleados en relación de dependencia y haber cumplido con ciertos requisitos de aportes. A diferencia de otros programas sociales, la Prestación por Desempleo está dirigida principalmente a trabajadores formales, eventuales, de temporada y trabajadores de la construcción. Para obtenerla, los solicitantes deben cumplir con condiciones específicas y presentar la documentación adecuada.

El monto de la prestación depende de los aportes previos del trabajador y del Salario Mínimo Vital y Móvil (SMVM) vigente. En el mes de octubre, el rango de pagos oscila entre los $161.000 y $322.000, siendo el cálculo de la prestación basado en un porcentaje del salario más alto recibido en los seis meses previos al cese laboral.

Monto y duración del beneficio: ¿cuánto recibirás según tus aportes?

El monto que paga ANSES se calcula tomando el 75% del mejor salario percibido en los seis meses anteriores al despido o cese. Sin embargo, el pago final no puede ser inferior al 50% ni superior al 100% del SMVM. Con los valores vigentes para este mes de octubre, los montos que se pueden percibir son los siguientes:

Mínimo: $161.000

Máximo: $322.000

Además, la duración de la Prestación por Desempleo depende de los años trabajados con aportes en relación de dependencia:

Si se trabajó entre 6 meses y 2 años, el beneficio se otorga por hasta 4 meses.

Entre 2 y 5 años de aportes, el beneficio se extiende hasta 8 meses.

Si se superan los 5 años de trabajo, la duración de la prestación puede ser de hasta 12 meses.

Cabe destacar que en casos especiales, como trabajadores mayores de 45 años o aquellos con cargas familiares, los plazos de la prestación pueden ampliarse. A partir de la finalización del cobro, ANSES y el Ministerio de Capital Humano ofrecen programas de capacitación y reinserción laboral para facilitar el regreso al empleo formal.

Cómo acceder a la Prestación por Desempleo

Existen dos maneras principales de gestionar la Prestación por Desempleo: de manera online a través de Mi ANSES o de manera presencial en una oficina de ANSES. A continuación, te contamos los pasos a seguir:

Trámite online:

Ingresa al portal oficial de ANSES: www.anses.gob.ar.

Accede con tu CUIL y Clave de la Seguridad Social.

Selecciona la opción “Trámites” y luego busca la opción de “Prestación por Desempleo“.

Completa el formulario con tus datos personales, información sobre el empleo finalizado y el CBU de tu cuenta bancaria.

Adjunta los documentos requeridos (telegrama, contrato de trabajo, certificados).

Envía la solicitud y descarga el comprobante de presentación.

Trámite presencial:

Solicita un turno en ANSES o por teléfono llamando al número 130.

Acude a la sede con DNI y la documentación solicitada.

Completa la declaración jurada y entrega los comprobantes requeridos.

Guarda el comprobante de presentación que te entregará el personal de ANSES.

  • Un efectivo policial fue echado al viralizar fotos íntimas con el uniforme

    Un efectivo policial fue echado al viralizar fotos íntimas con el uniforme

    El Ministerio de Seguridad de Tucumán, encabezado por Eugenio Agüero Gamboa, resolvió la desafectación inmediata de Gonzalo Ezequiel Santillán, un Personal Transitorio Policial (PTP), por un grave incumplimiento disciplinario. La medida, refrendada por el decreto N° 2919/7 y respaldada por el secretario de Seguridad, Héctor Gustavo Vizcarra, se fundamenta en la viralización de una fotografía en…

  • Javier Milei ya se reúne con su nuevo Gabinete en Casa Rosada

    Javier Milei ya se reúne con su nuevo Gabinete en Casa Rosada

    El presidente Javier Milei encabeza esta mañana una reunión junto al nuevo Gabinete en el Salón Eva Perón de Casa Rosada. Con la salida de Guillermo Francos y Lisandro Catalán y la incorporación de Manuel Adorni como jefe de Gabinete; de Pablo Quirno como canciller; y de Diego “El Colo” Santilli, en el Ministerio del Interior, el mandatario da inicio al segundo tramo de…

  • Catamarca presente en la edición 2025 de la Feria Nacional de Educación, Arte, Ciencia y Tecnología

    Catamarca presente en la edición 2025 de la Feria Nacional de Educación, Arte, Ciencia y Tecnología

    La provincia de Catamarca participó activamente en la Feria Nacional de Educación, Arte, Ciencia y Tecnología 2025, desarrollada en la ciudad de Cafayate, provincia de Salta. La delegación provincial conformada por alumnos y docentes que representaron a la provincia en la tercera y cuarta fase nacional del encuentro, fue acompañada por la coordinación de TecnoCiencias,…

  • “Despegar” suma una nueva financiación para el Cyber Monday: permite pagar en 3 cuotas con tarjeta de crédito en dólares

    “Despegar” suma una nueva financiación para el Cyber Monday: permite pagar en 3 cuotas con tarjeta de crédito en dólares

    La plataforma de viajes Despegar anunció una importante novedad en su sistema de financiación para vuelos al exterior. Según informó Laura Amorós, Gerente Senior de Marketing de Despegar Argentina, la compañía suma la posibilidad de pagar vuelos internacionales en hasta 3 cuotas con tarjeta de crédito en dólares. Esta nueva opción, dentro del sistema “Cuotas Despegar”, representa un cambio…

  • Diego Santilli dijo que el desafío es que haya ocho millones más de trabajadores formales

    Diego Santilli dijo que el desafío es que haya ocho millones más de trabajadores formales

    El nuevo ministro del Interior, Diego Santilli, aseguró hoy que su agenda “es la de las reformas que vienen” en la segunda etapa del gobierno de Javier Milei y señaló que la delineó ayer con el mandatario en una reunión “de una hora y cuarto” que mantuvieron en la Residencia de Olivos. “Mi agenda es…

  • Catamarca: desde este lunes, se digitalizó la Instrucción Penal Preparatoria

    Catamarca: desde este lunes, se digitalizó la Instrucción Penal Preparatoria

    Desde hoy el Distrito Este se incorpora a la digitalización del fuero penal culminando, de esta manera, la total informatización de la etapa de Investigación Penal Preparatoria (IPP) en la 1ra Circunscripción Judicial. Las unidades judiciales, fiscalías de instrucción y juzgados de garantías se encuentran plenamente conectadas logrando mayor transparencia, celeridad en la tramitación de…

Publicidad 1 Publicidad 1 Publicidad 2 Publicidad 3 Publicidad 4