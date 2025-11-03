ANSES paga hasta $322.000: cómo acceder al beneficio este mes

La Prestación por Desempleo es un beneficio clave que otorga la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) a trabajadores que, por diversos motivos, han quedado sin empleo. Esta prestación tiene como objetivo ofrecer un sostén económico temporal a quienes buscan reincorporarse al mercado laboral, garantizando un ingreso mientras gestionan una nueva oportunidad de trabajo.

Para acceder a este beneficio, los trabajadores deben haber estado registrados como empleados en relación de dependencia y haber cumplido con ciertos requisitos de aportes. A diferencia de otros programas sociales, la Prestación por Desempleo está dirigida principalmente a trabajadores formales, eventuales, de temporada y trabajadores de la construcción. Para obtenerla, los solicitantes deben cumplir con condiciones específicas y presentar la documentación adecuada.

El monto de la prestación depende de los aportes previos del trabajador y del Salario Mínimo Vital y Móvil (SMVM) vigente. En el mes de octubre, el rango de pagos oscila entre los $161.000 y $322.000, siendo el cálculo de la prestación basado en un porcentaje del salario más alto recibido en los seis meses previos al cese laboral.

Monto y duración del beneficio: ¿cuánto recibirás según tus aportes?

El monto que paga ANSES se calcula tomando el 75% del mejor salario percibido en los seis meses anteriores al despido o cese. Sin embargo, el pago final no puede ser inferior al 50% ni superior al 100% del SMVM. Con los valores vigentes para este mes de octubre, los montos que se pueden percibir son los siguientes:

Mínimo: $161.000

Máximo: $322.000

Además, la duración de la Prestación por Desempleo depende de los años trabajados con aportes en relación de dependencia:

Si se trabajó entre 6 meses y 2 años, el beneficio se otorga por hasta 4 meses.

Entre 2 y 5 años de aportes, el beneficio se extiende hasta 8 meses.

Si se superan los 5 años de trabajo, la duración de la prestación puede ser de hasta 12 meses.

Cabe destacar que en casos especiales, como trabajadores mayores de 45 años o aquellos con cargas familiares, los plazos de la prestación pueden ampliarse. A partir de la finalización del cobro, ANSES y el Ministerio de Capital Humano ofrecen programas de capacitación y reinserción laboral para facilitar el regreso al empleo formal.

Cómo acceder a la Prestación por Desempleo

Existen dos maneras principales de gestionar la Prestación por Desempleo: de manera online a través de Mi ANSES o de manera presencial en una oficina de ANSES. A continuación, te contamos los pasos a seguir:

Trámite online:

Ingresa al portal oficial de ANSES: www.anses.gob.ar.

Accede con tu CUIL y Clave de la Seguridad Social.

Selecciona la opción “Trámites” y luego busca la opción de “Prestación por Desempleo“.

Completa el formulario con tus datos personales, información sobre el empleo finalizado y el CBU de tu cuenta bancaria.

Adjunta los documentos requeridos (telegrama, contrato de trabajo, certificados).

Envía la solicitud y descarga el comprobante de presentación.

Trámite presencial:

Solicita un turno en ANSES o por teléfono llamando al número 130.

Acude a la sede con DNI y la documentación solicitada.

Completa la declaración jurada y entrega los comprobantes requeridos.

Guarda el comprobante de presentación que te entregará el personal de ANSES.