Radio TV Valle Viejo
Radio en vivo

ANSES oficializó el aumento del 1,88% en las jubilaciones y las asignaciones familiares para octubre

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) oficializó este jueves un incremento del 1,88% en los haberes de octubre para jubilados y pensionados y en los montos de las asignaciones familiares junto con los límites y rangos de ingresos del grupo familiar.

La actualización de los valores que estarán vigentes para el décimo mes del año, se da en línea con el dato de inflación de agosto, siendo formalizados mediante las Resoluciones 317 y 318/2025 publicadas en el Boletín Oficial.  

El organismo previsional estableció en el texto oficial, “que el haber mínimo garantizado vigente a partir del mes de octubre de 2025, será de $326.298,38″. Mientras que el máximo, a partir del mes que viene, será de $2.195.679,22.

De esta manera, el reajuste hará que el haber mínimo suba de $320.277 a $326.298 y el haber máximo pase de $2.155.162 a $2.195.679. Como viene sucediendo hace más de un año, los que perciben la mínima cobrarán un bono de $70.000, por lo que las jubilaciones más bajas pasarán de $390.277 a $396.298.

En el documento oficial que lleva la firma del titular de ANSES, Fernando Bearzi, también se establecieron las bases imponibles mínima y máxima en $109.897,23 y $3.571.608,54, respectivamente, a partir del período devengado octubre de 2025.

Al mismo tiempo, el organismo determinó que el importe de la Prestación Básica Universal (PBU), aplicable a partir del próximo mes, será de $149.266,62. Mientras que el importe de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) se fijó en la suma de $261.038,70. Con el bono de $70.000, la PUAM ascenderá a $331.038.

Por otro lado, con la suba oficializada, la Asignación Universal por Hijo (AUH) y por Embarazo, alcanzarán en octubre los $117.252 para la mayoría de los beneficiarios, mientras que será de $152.428 para los que residen en la Zona I (La Pampa, Chubut, Neuquén, Río Negro, Santa Cruz, Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur y el Partido de Patagones, en la provincia de Buenos Aires).

En lo que respecta a los trabajadores del sector formal, en caso de que el ingreso familiar no supere los $907.793, se cobrará por hijo $58.631, mientras que si el ingreso familiar es superior a $907.793 y de hasta $1.331.368, se cobrará por hijo $39.548. En tanto que si el ingreso familiar es superior a $1.331.368 y de hasta $1.537.111, se percibirá por hijo $23.920. Cuando el monto percibido en el hogar es mayor a $1.537.111 y de hasta $4.807.226, se cobrará por hijo $12.340.

Los mismos montos y topes se aplican en la Asignación Familiar Prenatal. En tanto que los valores aumentan para quienes perciban la prestación por hijo con discapacidad, ya que si el ingreso familiar no supera los $907.793, cobran por hijo $190.902, mientras que si el ingreso familiar es superior a $907.793 y de hasta $1.331.368, cobrarán por hijo $135.050 y si están por encima de $1.331.368, recibirán $85.234 por hijo.

En el caso de los contribuyentes del Monotributo, el monto a cobrar de las asignaciones familiares por hijo varían según la categoría:

  • Categorías A: $58.631
  • Categoría B: $39.548
  • Categoría C: $23.920
  • Categorías D, E, F, G: $12.340

En cuanto a las asignaciones que la ANSES abona por única vez, entra las que están Matrimonio, Nacimiento y Adopción, a partir del mes que viene otorgarán los siguientes montos:

  • Nacimiento: $68.341
  • Adopción: $408.616
  • Matrimonio: $102.330
  • Ayuda Escolar Anual: $42.039 (valor general)

La suba que actualiza los montos detallados alcanza de igual manera a los veteranos de guerra, a los titulares del sistema previsional integrado argentino y a los de la prestación por desempleo, entre otros programas de asistencia económica.

En el artículo 4 de la normativa se aclaró que “la percepción de un ingreso superior a $2.403.613 por parte de una de las personas integrantes del grupo familiar, excluye a dicho grupo del cobro de las asignaciones familiares, aun cuando la suma de sus ingresos no supere el límite máximo de ingresos establecido”.

  • Catamarca: detienen a un joven por agresión

    Catamarca: detienen a un joven por agresión

    En la madrugada de hoy, a las 05:00, por requerimiento del SAE-911, numerarios de la Seccional Quinta se hicieron presentes en la calle Samuel Molina, entre Conesa y Gral. Villegas, y aprehendieron a una persona del sexo masculino de apellido Ahumada (28), en virtud que fue sindicada por un hombre de 31 años de edad, como la presunta autora de…

  • La bronca de los hinchas de River con los jugadores en Brasil porque ni los saludaron

    La bronca de los hinchas de River con los jugadores en Brasil porque ni los saludaron

    River Plate quedó eliminado de la Copa Libertadores tras caer 3-1 ante Palmeiras en el estadio Allianz Parque de Sao Paulo, resultado que selló un global de 5-2 en los cuartos de final. De esta manera, el Millonario, pese a una nueva importante inversión de dinero en el mercado de pases, volvió a quedar fuera del máximo certamen continental. Como suele suceder en los torneos organizados…

  • Catamarca: un hombre fue internado con graves quemaduras al incendiarse una vivienda

    Catamarca: un hombre fue internado con graves quemaduras al incendiarse una vivienda

    El incendio en una vivienda ubicada en la calle Marcos Figueroa al 1100 en la ciudad Capital, dejó anoche a un hombre de apellido Suárez con graves quemaduras, mientras que su pareja resultó ilesa. Los propietarios de la casa son empleados de la policía judicial, según los primeros informes. El hombre permanece internado con lesiones…

  • Francia: el expresidente Sarkozy fue condenado a cinco años de prisión por asociación ilícita

    Francia: el expresidente Sarkozy fue condenado a cinco años de prisión por asociación ilícita

    El expresidente de Francia Nicolas Sarkozy fue condenado este jueves a cinco años de prisión por el caso de la presunta financiación de su victoriosa campaña presidencial de 2007 por parte del exlíder libio Muamar Gadafi. Dado que la pena conlleva una ejecución provisional, Nicolas Sarkozy debería ser encarcelado en el plazo de un mes, informó este…

  • La Vicegobernación de Catamarca ofreció sus propuestas para adultos mayores

    La Vicegobernación de Catamarca ofreció sus propuestas para adultos mayores

    El equipo de Vicegobernación llegó a la “Casa Activa” (Av. Virgen del Valle Norte y Los Algarrobos) con el programa “Bienestar Activo”, acompañado también por el “Lleguemos al Barrio”, del Ministerio de Salud, ofreciendo los servicios de salud en Zoonosis, Obstetricia, Odontología,  Enfermería, Médico Clínico, Fonoaudiología, Nutrición y Vacunación, en una jornada donde una gran…

  • Miguel Russo continúa internado y Úbeda volverá a dirigir la práctica de Boca Juniors

    Miguel Russo continúa internado y Úbeda volverá a dirigir la práctica de Boca Juniors

    Miguel Russo pasó la noche y continúa con su internación en una clínica de la Ciudad de Buenos Aires para seguir con sus controles médicos. Fue por esta razón que el entrenador de Boca Juniors se ausentó de la práctica de fútbol que se llevó a cabo este miércoles por la tarde en el césoed de la Bombonera…

Anuncio
Anuncio