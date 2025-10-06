ANSES: los requisitos para acceder al Pago Único de más de $400.000 en octubre

Durante octubre, la ANSES habilitó el Pago Único de ANSES por Adopción, un beneficio extraordinario de $408.616 destinado a familias que obtuvieron una sentencia judicial de adopción. La medida busca acompañar económicamente a los hogares en el proceso de integración de un nuevo integrante, según confirmó el organismo previsional.

El Pago Único de ANSES por Adopción es el monto más alto dentro de las Asignaciones de Pago Único (APU) y se abona una sola vez. En esta oportunidad, se actualizó el valor en el marco del calendario de beneficios familiares correspondiente a octubre de 2025.

Además, la ANSES recordó que existen otras modalidades del mismo programa para eventos familiares específicos, como la APU por Nacimiento, que asciende a $102.330, y la APU por Matrimonio, con un monto de $68.341.

Quiénes pueden acceder al Pago Único de ANSES por Adopción

El beneficio está dirigido a las familias que cuenten con una sentencia firme de adopción y cuyos ingresos no superen los topes establecidos por el organismo. Para poder acceder, se deben cumplir los siguientes requisitos:

Ingreso máximo individual: $2.403.613.

Ingreso máximo del grupo familiar: $4.807.226.

Pueden solicitarlo:

Trabajadores en relación de dependencia.

Beneficiarios de Aseguradora de Riesgos del Trabajo (ART).

Trabajadores por temporada o rurales.

Personas que perciban Prestación por Desempleo.

Titulares de Pensión Honorífica de Veteranos de Guerra.

Beneficiarios de AUH, Asignación por Hijo con Discapacidad o Asignación por Embarazo.

Desde la ANSES remarcaron que “el objetivo del programa es acompañar a las familias argentinas en momentos trascendentes de la vida, como la llegada de un hijo mediante adopción”.

Cómo tramitar el Pago Único de ANSES paso a paso

El Pago Único de ANSES puede gestionarse de manera online a través del portal Mi ANSES o presencialmente con turno previo en cualquier oficina del organismo.

Para tramitarlo online:

Ingresar a Mi ANSES con CUIL y Clave de la Seguridad Social.

Seleccionar la opción “Asignaciones de Pago Único”.

Elegir “Adopción”.

Completar los datos requeridos y adjuntar la sentencia de adopción.

Enviar la solicitud y esperar la confirmación del depósito bancario.

En el caso de hacerlo de forma presencial, el solicitante deberá presentar:

Documento Nacional de Identidad (DNI).

Sentencia de adopción.

Certificación de ingresos del grupo familiar.

Plazos y acreditación del beneficio

Una vez aprobada la solicitud, la ANSES acredita el pago directamente en la cuenta bancaria del beneficiario, sin necesidad de trámites adicionales. El depósito se realiza una sola vez, y los tiempos de acreditación varían según el canal elegido para la gestión.

El organismo recomendó verificar los datos personales y bancarios antes de iniciar el trámite, para evitar demoras. En caso de inconsistencias, puede solicitarse la actualización en la web o de manera presencial.