ANSES informó que hubo más de 3,8 millones en compras con descuento durante el primer mes del nuevo programa

El programa de Beneficios Capital Humano/ANSES, anunciado por el Gobierno nacional, mostró los primeros resultados con más de 3,8 millones de compras en comercios y supermercados de todo el país, lo que significa un ahorro directo para los beneficiarios de casi 8 mil millones de pesos.

En sus primeros treinta días, el programa incorporó casi 100 nuevos comercios superando los 7 mil en todo el país, con 13 mil puntos de venta, que ofrecen descuentos exclusivos de entre un 10% de descuento, en muchos casos sin tope de reintegro, para compras generales y, en algunos comercios, un 20% para perfumería y limpieza.

Como novedad, se incorporaron las cuentas bancarias remuneradas por primera vez para jubilados y pensionados, que ofrecen el Banco de la Nación Argentina (BNA) y el Banco Galicia, con tasas del 32% (TNA) y 33,2% (TNA), respectivamente.

Para titulares de ANSES que cobran sus haberes en el Banco Nación se suma un reintegro del 5% adicional (con un tope mensual de $20.000) en compras con tarjeta de débito o crédito, usando la app BNA+MODO, en los supermercados Carrefour, Coto, Josimar, Chango Mas, La Anónima, Disco, Jumbo, Vea y Día.

Y para quienes cobran en el Banco Galicia hay hasta un 25% de ahorro y 3 cuotas sin interés en compras con tarjetas de débito o crédito (con tope $20.000 mensuales en supermercados, y $12.000 en farmacias y ópticas).

Descuentos que ofrecen los principales supermercados

· Disco: 10% en todos los rubros* + 20% perfumería y limpieza, sin tope. No acumulable con otras promociones.

· Jumbo: 10% en todos los rubros* + 20% perfumería y limpieza, sin tope. No acumulable con otras promociones.

· Vea: 10% en todos los rubros* + 20% perfumería y limpieza, sin tope. No acumulable con otras promociones.

· Coto: 10% sin tope en todos los rubros**. No acumulable con otras promociones.

· La Anónima: 10% sin tope en todos los rubros**. No acumulable con otras promociones.

· Josimar: 15% en todos los rubros** sin tope. No acumulable con otras promociones.

· Carrefour: 10% en todos los rubros**. Tope $35.000. No acumulable con otras promociones.

· Día: 10% en todos los rubros. Tope $2.000 por transacción. Incluye a todos los productos y acumula con otras promociones.

· Chango Más: 10% en todos los rubros**. Tope $15.000. No acumulable con otras promociones.

* incluye carne. No incluye electro y marcas seleccionadas

** excepto carnes, electro y marcas seleccionadas.

Para acceder al descuento no es necesario hacer ningún trámite. En la mayoría de los comercios, el descuento se aplica automáticamente al pagar con la tarjeta de débito con la que se cobra la prestación. En las grandes cadenas mencionadas, la validación se realiza presentando el DNI (excepto en DIA).