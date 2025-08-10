ANSES habilitó la inscripción para presentar la Libreta AUH: cómo hacer el trámite

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) habilitó la inscripción para presentar la Libreta AUH, un requisito indispensable para cobrar el 20% del monto retenido durante el año. Este extra puede superar los $188.000 por cada hijo, y se suma a otros beneficios como la Tarjeta Alimentar y el Plan Leche.

La Libreta AUH es el mecanismo que utiliza el organismo para verificar que los niños y adolescentes cumplan con la asistencia escolar, el calendario de vacunación y los controles de salud. Solo después de presentar el formulario se liberan los fondos acumulados.

Si el beneficiario no entrega la Libreta AUH antes del 31 de diciembre, pierde el derecho a cobrar el monto retenido y corre el riesgo de perder la asignación.

Foto: Archivo Elonce.

Cuánto paga la ANSES por la Libreta AUH

Los montos que ANSES abonará este año por la Libreta AUH son:

$188.069,40 por menor en zona general.

$612.401,00 por hijo con discapacidad en zona general.

$244.491,60 por menor en zona austral.

$796.122,60 por hijo con discapacidad en zona austral.

El pago se realiza una vez que ANSES confirma que el formulario fue entregado correctamente, ya sea en forma presencial o digital, y que los datos de salud, educación y vacunación están completos.

En caso de haber presentado la libreta en abril, el pago correspondiente se acredita en junio junto con el mensual de la Asignación Universal por Hijo (AUH).

Cómo presentar la Libreta AUH de forma online

El trámite puede hacerse desde el celular o computadora, sin turno previo. El paso a paso es:

Ingresar a mi ANSES con CUIL y Clave de la Seguridad Social.

En la sección Hijos > Libreta AUH, verificar si falta información.

Descargar e imprimir la libreta si hay datos incompletos.

Llevarla a la escuela o centro de salud para su certificación.

Sacar una foto nítida del formulario completo (JPG, menos de 3 MB).

Subir la imagen en Hijos > Libreta AUH.

Quienes prefieran hacerlo presencialmente deben solicitar turno y llevar la libreta certificada a una oficina de ANSES antes del 31 de diciembre.