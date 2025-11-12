ANSES: el Gobierno dará de baja a todas las familias que no cumplan este requisito

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) ha establecido un nuevo requisito clave para las familias que perciben las Asignaciones Familiares del Sistema Único de Asignaciones Familiares (SUAF). A partir de noviembre de 2025, aquellas familias cuyos ingresos superen los nuevos límites establecidos perderán automáticamente el derecho a recibir estos beneficios. Este cambio impactará en miles de hogares, ya que la medida podría excluir a muchas personas que no cumplan con las condiciones económicas definidas por la Resolución 318/2025.

Requisitos para seguir accediendo a los beneficios



El nuevo ajuste a las asignaciones familiares se establece mensualmente y está basado en el Índice de Precios al Consumidor (IPC) que publica el INDEC. La última suba, de 1,88% correspondiente a la inflación de agosto, ha determinado nuevos topes para el acceso al SUAF. De acuerdo con las modificaciones, si algún miembro del grupo familiar tiene un sueldo bruto superior a $2.403.613, la familia quedará automáticamente excluida del beneficio. Por otro lado, el tope total de ingresos del grupo familiar se fijó en $4.807.226.

Este cambio es clave para que los hogares que superen estos límites no puedan acceder más a las prestaciones del SUAF, por lo que es fundamental que las familias mantengan un seguimiento de sus ingresos para evitar sorpresas.

Montos de las Asignaciones Familiares en octubre

Tras la actualización mensual, los montos de las Asignaciones Familiares quedaron establecidos de la siguiente manera:

Asignación Familiar por Hijo:

IGF hasta $907.793: $58.631

IGF entre $907.793,01 y $1.331.368: $39.548

IGF entre $1.331.368,01 y $1.537.111: $23.920

IGF entre $1.537.111,01 y $4.807.226: $12.340

Asignación por Hijo con Discapacidad:

IGF hasta $907.793: $190.902

IGF entre $907.793,01 y $1.331.368: $135.050

IGF superior a $1.331.368,01: $85.234

Prenatal:

IGF hasta $907.793: $58.631

IGF entre $907.793,01 y $1.331.368: $39.548

IGF entre $1.331.368,01 y $1.537.111: $23.920

IGF entre $1.537.111,01 y $4.807.226: $12.340

Matrimonio:

IGF hasta $4.807.226: $14.223

Asignaciones de Pago Único:

Nacimiento: $68.341

Adopción: $408.616

Matrimonio: $102.330

¿Cuándo cobro el SUAF en noviembre?

El calendario de pagos de noviembre de 2025 ya ha sido fijado por ANSES y se determinará según la terminación del DNI de los beneficiarios. El cronograma será el siguiente:

Miércoles 12 de noviembre: DNI terminados en 2

Jueves 13 de noviembre: DNI terminados en 3

Viernes 14 de noviembre: DNI terminados en 4

Lunes 17 de noviembre: DNI terminados en 5

Martes 18 de noviembre: DNI terminados en 6

Miércoles 19 de noviembre: DNI terminados en 7

Jueves 20 de noviembre: DNI terminados en 8

Fin de semana largo (viernes 21 a lunes 24 de noviembre): No habrá pagos

Martes 25 de noviembre: DNI terminados en 9