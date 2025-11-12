Radio TV Valle Viejo
Radio en vivo

ANSES: el Gobierno dará de baja a todas las familias que no cumplan este requisito

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) ha establecido un nuevo requisito clave para las familias que perciben las Asignaciones Familiares del Sistema Único de Asignaciones Familiares (SUAF). A partir de noviembre de 2025, aquellas familias cuyos ingresos superen los nuevos límites establecidos perderán automáticamente el derecho a recibir estos beneficios. Este cambio impactará en miles de hogares, ya que la medida podría excluir a muchas personas que no cumplan con las condiciones económicas definidas por la Resolución 318/2025.

Requisitos para seguir accediendo a los beneficios

El nuevo ajuste a las asignaciones familiares se establece mensualmente y está basado en el Índice de Precios al Consumidor (IPC) que publica el INDEC. La última suba, de 1,88% correspondiente a la inflación de agosto, ha determinado nuevos topes para el acceso al SUAF. De acuerdo con las modificaciones, si algún miembro del grupo familiar tiene un sueldo bruto superior a $2.403.613, la familia quedará automáticamente excluida del beneficio. Por otro lado, el tope total de ingresos del grupo familiar se fijó en $4.807.226.

Foto: Archivo.
Foto: Archivo.

Este cambio es clave para que los hogares que superen estos límites no puedan acceder más a las prestaciones del SUAF, por lo que es fundamental que las familias mantengan un seguimiento de sus ingresos para evitar sorpresas.

Montos de las Asignaciones Familiares en octubre

Tras la actualización mensual, los montos de las Asignaciones Familiares quedaron establecidos de la siguiente manera:

Asignación Familiar por Hijo:

IGF hasta $907.793: $58.631

IGF entre $907.793,01 y $1.331.368: $39.548

IGF entre $1.331.368,01 y $1.537.111: $23.920

IGF entre $1.537.111,01 y $4.807.226: $12.340

Asignación por Hijo con Discapacidad:

IGF hasta $907.793: $190.902

IGF entre $907.793,01 y $1.331.368: $135.050

IGF superior a $1.331.368,01: $85.234

Prenatal:

IGF hasta $907.793: $58.631

IGF entre $907.793,01 y $1.331.368: $39.548

IGF entre $1.331.368,01 y $1.537.111: $23.920

IGF entre $1.537.111,01 y $4.807.226: $12.340

Matrimonio:

IGF hasta $4.807.226: $14.223

Asignaciones de Pago Único:

Nacimiento: $68.341

Adopción: $408.616

Matrimonio: $102.330

¿Cuándo cobro el SUAF en noviembre?

El calendario de pagos de noviembre de 2025 ya ha sido fijado por ANSES y se determinará según la terminación del DNI de los beneficiarios. El cronograma será el siguiente:

Foto: Archivo Elonce.

Miércoles 12 de noviembre: DNI terminados en 2

Jueves 13 de noviembre: DNI terminados en 3

Viernes 14 de noviembre: DNI terminados en 4

Lunes 17 de noviembre: DNI terminados en 5

Martes 18 de noviembre: DNI terminados en 6

Miércoles 19 de noviembre: DNI terminados en 7

Jueves 20 de noviembre: DNI terminados en 8

Fin de semana largo (viernes 21 a lunes 24 de noviembre): No habrá pagos

Martes 25 de noviembre: DNI terminados en 9

  • Catamarca: el Gobierno mantendrá el control de las cuotas en colegios privadas y explicó los motivos

    Catamarca: el Gobierno mantendrá el control de las cuotas en colegios privadas y explicó los motivos

    El director de gestión municipal privada, Pablo Figueroa, confirmó que la desregulación nacional de matrículas y cuotas no se aplicará en Catamarca. Explicó que la mayoría de las escuelas privadas de la provincia reciben aportes estatales, por lo que seguirán bajo control provincial. Figueroa señaló que el gobierno local continuará regulando los aumentos según una…

  • La CGT advirtió que “rechazará de plano” una reforma laboral que “avasalle derechos”

    La CGT advirtió que “rechazará de plano” una reforma laboral que “avasalle derechos”

    La CGT “rechazará de plano” cualquier reforma laboral que “avasalle derechos” de los trabajadores, y reclamó un “diálogo tripartito” con el Gobierno, según lo afirmó hoy Cristian Jerónimo (Sindicato del Vidrio), uno de los tres secretarios generales de la central sindical. El gremialista reconoció  que no hay una propuesta oficial sobre la reforma, pero sostuvo que si bien “hasta…

  • Se tiró con la camioneta por un barranco para matar a su pareja

    Se tiró con la camioneta por un barranco para matar a su pareja

    Un video registró una escena de violencia de género extrema. Como expresan los testigos que filmaron, el conductor de una camioneta se arrojó a propósito por un barranco de la Ruta Provincial 13, en el camino al paraje Kilka, de Neuquén. Aunque Ramón Alcides Reyes aseguró que se trató de un accidente, la fiscalía determinó…

  • Avanza en Catamarca la ordenanza para regular Uber en la Capital

    Avanza en Catamarca la ordenanza para regular Uber en la Capital

    El concejal Fernando Navarro confirmó que el Consejo Deliberante votará una ordenanza que regulará el uso de las aplicaciones como Uber. La medida busca poner fin a la falta de normas claras y garantizar igualdad de condiciones con taxis y remises estableciendo los mismos requisitos en licencias, seguros y antigüedad de los vehículos. Navarro aclaró…

  • La camiseta de Boca por el homenaje a Miguel Ángel Russo cayó en un remoto pueblo uruguayo

    La camiseta de Boca por el homenaje a Miguel Ángel Russo cayó en un remoto pueblo uruguayo

    La camiseta que lanzó el plantel de Boca al cielo en homenaje a su ex director técnico Miguel Ángel Russo cayó en un remoto pueblo de Uruguay. Se trata de Cañada Nieto, un pequeño pueblo que se encuentra ubicado al oeste del país vecino y que solo cuenta con 430 habitantes. La noticia fue confirmada por el relator uruguayo Pepe…

  • Catamarca: el equipo de Vicegobernación llevará sus propuestas para adultos mayores al Club Vélez Sarsfield

    Catamarca: el equipo de Vicegobernación llevará sus propuestas para adultos mayores al Club Vélez Sarsfield

    El equipo de Vicegobernación que conduce Rubén Dusso llegará este viernes a partir de las 14:00 al Club Vélez Sarsfield, con el programa “Bienestar Activo”, acompañado por “Lleguemos al Barrio”, el programa del Ministerio de Salud, ofreciendo los servicios de salud en Zoonosis, Obstetricia, Odontología,  Enfermería, Médico Clínico, Fonoaudiología, Nutrición y Vacunación, en una jornada…

Publicidad 1 Publicidad 1 Publicidad 2 Publicidad 3 Publicidad 4