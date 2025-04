ANSES confirmó un bono especial de $330.000 para el lunes 21 de abril: quiénes lo cobrarán

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) anunció un nuevo bono de hasta $330.000 que será entregado a partir del lunes 21 de abril, luego del fin de semana largo por Semana Santa. La medida forma parte de una actualización en los montos correspondientes al Sistema Único de Asignaciones Familiares (SUAF) y busca brindar un alivio económico a sectores vulnerables.

El bono está destinado exclusivamente a beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo (AUH) con Discapacidad, uno de los sectores que recibe apoyo diferencial por parte del organismo previsional.

Con esta actualización, los montos del beneficio varían entre $74.660 y $334.017, dependiendo del nivel de ingresos del grupo familiar y la zona geográfica de residencia. Las familias con ingresos de hasta $795.000 y que residen en la zona 4 son las que recibirán el monto máximo.

De manera paralela, ANSES continúa con su calendario de pagos de abril, que incluye un aumento del 2,4% en las jubilaciones, pensiones y otras prestaciones sociales, en función de la inflación registrada en febrero.

En cuanto a la AUH general, a partir de abril el monto pasó a ser de $102.704. No obstante, el organismo mantiene una retención del 20% para quienes no hayan presentado la Libreta AUH, el documento que certifica la escolarización y el calendario de vacunación de los niños. En esos casos, la prestación queda reducida a $82.163,20.

Para acceder a la AUH, los beneficiarios deben cumplir con una serie de requisitos: no recibir otras prestaciones contributivas o no contributivas, ser trabajadores no registrados con ingresos por debajo del salario mínimo (actualmente $296.832), estar inscriptos como monotributistas sociales o trabajar como empleadas domésticas registradas. Además, se exige tener al menos dos años de residencia en el país, contar con DNI y que el menor a cargo tenga hasta 18 años, salvo en casos de discapacidad.

Desde ANSES recordaron la importancia de mantener actualizada la documentación y consultar los canales oficiales para verificar fechas de cobro y requisitos específicos.