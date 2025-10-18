ANSES confirmó las fechas de pago del aguinaldo para jubilados: también habrá aumento y bono

Además del aguinaldo, ANSES confirmó que en diciembre se aplicará un nuevo aumento mensual por movilidad y se mantendrá el bono de $70.000 para quienes perciben la jubilación mínima. El Sueldo Anual Complementario (SAC) se acreditará automáticamente, sin necesidad de realizar trámites adicionales, en la misma fecha en que los beneficiarios cobren su haber mensual.

A diferencia de los trabajadores activos, que suelen percibir el aguinaldo en una fecha separada, los beneficiarios previsionales lo recibirán de manera conjunta con su jubilación o pensión, según la terminación del DNI y el calendario oficial de pagos.

Cómo se calcula el aguinaldo de jubilados

El aguinaldo equivale al 50 % del mejor haber mensual percibido durante el semestre. En este caso, se tomará el monto más alto entre julio y diciembre de 2025, incluyendo el aumento de diciembre y, en algunos casos, el bono adicional.

Tomando como referencia los valores vigentes en noviembre, con una jubilación mínima de $333.150,65 más el bono de $70.000, el medio aguinaldo se ubicaría en torno a $166.000. No obstante, esa cifra podría subir una vez que se confirme el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de octubre, que impactará directamente en el incremento de los haberes y del SAC.

También percibirán el medio aguinaldo proporcional los titulares de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) y de las Pensiones No Contributivas (PNC), de acuerdo con el monto mensual que perciben.

Fechas confirmadas de cobro del aguinaldo

ANSES ya oficializó el cronograma de pagos del mes de diciembre, que incluye el aguinaldo, el haber mensual y el bono (en los casos que corresponda).

Pensiones No Contributivas (PNC)

· DNI terminados en 0 y 1: 10/12

· DNI terminados en 2 y 3: 11/12

· DNI terminados en 4 y 5: 12/12

· DNI terminados en 6 y 7: 15/12

· DNI terminados en 8 y 9: 16/12

Jubilados con haberes mínimos (SIPA)

· DNI terminados en 0: 10/12

· DNI terminados en 1: 11/12

· DNI terminados en 2: 12/12

· DNI terminados en 3: 15/12

· DNI terminados en 4: 16/12

· DNI terminados en 5: 17/12

· DNI terminados en 6: 18/12

· DNI terminados en 7: 19/12

· DNI terminados en 8: 22/12

· DNI terminados en 9: 23/12

Jubilados con haberes superiores al mínimo

· DNI terminados en 0 y 1: 24/12

· DNI terminados en 2 y 3: 26/12

· DNI terminados en 4 y 5: 29/12

· DNI terminados en 6 y 7: 30/12

· DNI terminados en 8 y 9: 31/12

Qué incluye el pago de diciembre

Durante diciembre, los beneficiarios del sistema previsional recibirán tres pagos en un solo depósito:

· El haber mensual actualizado, con el aumento que se determinará a partir del IPC de octubre.

· El bono de $70.000, destinado a quienes cobran la jubilación mínima.

· El medio aguinaldo, que representa la mitad del mejor haber del semestre.

ANSES recordó que todos los depósitos serán automáticos, sin necesidad de trámites ni gestiones adicionales, y que los montos estarán disponibles en las cuentas bancarias según el calendario oficial de pagos.

Diciembre, un mes clave para los jubilados

Con el aguinaldo, el aumento por movilidad y el bono de refuerzo, diciembre se perfila como un mes clave para los jubilados, que cerrarán el año con tres ingresos acumulados.

La expectativa está puesta en el dato de inflación de octubre, que el INDEC difundirá a mediados de noviembre y que definirá el porcentaje de aumento de los haberes, impactando directamente en el valor final del aguinaldo.

Hasta entonces, ANSES ratificó que el pago será automático y conjunto con los haberes de diciembre, garantizando que todos los beneficiarios puedan cobrar sus ingresos antes de las fiestas de fin de año.