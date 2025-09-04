ANSES confirmó fechas y montos del complemento extra para beneficiarios de AUH

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó el calendario de pagos del Complemento Leche 1000 Días. Este refuerzo se entrega de manera automática a las familias que reciben la Asignación Universal por Hijo (AUH) con chicos de hasta tres años y a quienes perciben la asignación por embarazo.

En septiembre, el beneficio se actualiza un 1,9% por movilidad, alcanzando los $42.711. Aunque este monto no figura en la Resolución 297/2025, desde el organismo previsional adelantaron que será publicado oficialmente en la página web de ANSES en las próximas horas.

Fechas de pago de AUH y Complemento Leche en septiembre

Tal como explicó ANSES, el Complemento Leche 1000 Días se acreditará en las mismas fechas que la AUH y la asignación por embarazo. El organismo destacó que la prestación “se otorga de manera automática gracias al cruce de datos entre ANSES y el Ministerio de Capital Humano”.

Además, en septiembre 2025 los montos de la AUH son los siguientes:

AUH por hijo: $115.065. ANSES retiene un 20% ($23.013), por lo que el pago efectivo es de $92.052.

AUH por hijo con discapacidad: $374.744, con la misma retención del 20%.

Calendario para titulares de AUH:

8 de septiembre de 2025: DNI terminados en 0

9 de septiembre de 2025: DNI terminados en 1

10 de septiembre de 2025: DNI terminados en 2

11 de septiembre de 2025: DNI terminados en 3

12 de septiembre de 2025: DNI terminados en 4

15 de septiembre de 2025: DNI terminados en 5

16 de septiembre de 2025: DNI terminados en 6

17 de septiembre de 2025: DNI terminados en 7

18 de septiembre de 2025: DNI terminados en 8

19 de septiembre de 2025: DNI terminados en 9

Calendario para asignación por embarazo:

10 de septiembre de 2025: DNI terminados en 0

11 de septiembre de 2025: DNI terminados en 1

12 de septiembre de 2025: DNI terminados en 2

15 de septiembre de 2025: DNI terminados en 3

16 de septiembre de 2025: DNI terminados en 4

17 de septiembre de 2025: DNI terminados en 5

18 de septiembre de 2025: DNI terminados en 6

19 de septiembre de 2025: DNI terminados en 7

22 de septiembre de 2025: DNI terminados en 8

23 de septiembre de 2025: DNI terminados en 9

Complemento Leche y su compatibilidad con la Tarjeta Alimentar

El Complemento Leche 1000 Días es totalmente compatible con la Tarjeta Alimentar, que también se acredita de manera automática. En septiembre de 2025, los montos de la tarjeta se mantienen en $52.250 por un hijo, $81.936 por dos y $108.062 por tres o más.

Esto significa que las familias que perciben AUH y el Complemento Leche podrán sumar además la Tarjeta Alimentar, lo que representa un apoyo económico clave para la compra de alimentos y productos de primera necesidad.

A partir del 8 de septiembre de 2025, los beneficiarios podrán ingresar a Mi ANSES con su CUIL y Clave de la Seguridad Social para consultar el detalle de los depósitos. La información está disponible en el apartado «Hijos» > «Mis asignaciones», donde figuran los pagos de AUH, Complemento Leche y Tarjeta Alimentar.