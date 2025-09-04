Radio TV Valle Viejo
Radio en vivo

ANSES confirmó fechas y montos del complemento extra para beneficiarios de AUH

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó el calendario de pagos del Complemento Leche 1000 Días. Este refuerzo se entrega de manera automática a las familias que reciben la Asignación Universal por Hijo (AUH) con chicos de hasta tres años y a quienes perciben la asignación por embarazo.

En septiembre, el beneficio se actualiza un 1,9% por movilidad, alcanzando los $42.711. Aunque este monto no figura en la Resolución 297/2025, desde el organismo previsional adelantaron que será publicado oficialmente en la página web de ANSES en las próximas horas.

Fechas de pago de AUH y Complemento Leche en septiembre

Tal como explicó ANSES, el Complemento Leche 1000 Días se acreditará en las mismas fechas que la AUH y la asignación por embarazo. El organismo destacó que la prestación “se otorga de manera automática gracias al cruce de datos entre ANSES y el Ministerio de Capital Humano”.

Además, en septiembre 2025 los montos de la AUH son los siguientes:

  • AUH por hijo: $115.065. ANSES retiene un 20% ($23.013), por lo que el pago efectivo es de $92.052.
  • AUH por hijo con discapacidad: $374.744, con la misma retención del 20%.

Calendario para titulares de AUH:

  • 8 de septiembre de 2025: DNI terminados en 0
  • 9 de septiembre de 2025: DNI terminados en 1
  • 10 de septiembre de 2025: DNI terminados en 2
  • 11 de septiembre de 2025: DNI terminados en 3
  • 12 de septiembre de 2025: DNI terminados en 4
  • 15 de septiembre de 2025: DNI terminados en 5
  • 16 de septiembre de 2025: DNI terminados en 6
  • 17 de septiembre de 2025: DNI terminados en 7
  • 18 de septiembre de 2025: DNI terminados en 8
  • 19 de septiembre de 2025: DNI terminados en 9

Calendario para asignación por embarazo:

  • 10 de septiembre de 2025: DNI terminados en 0
  • 11 de septiembre de 2025: DNI terminados en 1
  • 12 de septiembre de 2025: DNI terminados en 2
  • 15 de septiembre de 2025: DNI terminados en 3
  • 16 de septiembre de 2025: DNI terminados en 4
  • 17 de septiembre de 2025: DNI terminados en 5
  • 18 de septiembre de 2025: DNI terminados en 6
  • 19 de septiembre de 2025: DNI terminados en 7
  • 22 de septiembre de 2025: DNI terminados en 8
  • 23 de septiembre de 2025: DNI terminados en 9

Complemento Leche y su compatibilidad con la Tarjeta Alimentar

El Complemento Leche 1000 Días es totalmente compatible con la Tarjeta Alimentar, que también se acredita de manera automática. En septiembre de 2025, los montos de la tarjeta se mantienen en $52.250 por un hijo, $81.936 por dos y $108.062 por tres o más.

Esto significa que las familias que perciben AUH y el Complemento Leche podrán sumar además la Tarjeta Alimentar, lo que representa un apoyo económico clave para la compra de alimentos y productos de primera necesidad.

A partir del 8 de septiembre de 2025, los beneficiarios podrán ingresar a Mi ANSES con su CUIL y Clave de la Seguridad Social para consultar el detalle de los depósitos. La información está disponible en el apartado «Hijos» > «Mis asignaciones», donde figuran los pagos de AUH, Complemento Leche y Tarjeta Alimentar.

  • Murió Giorgio Armani, el diseñador que revolucionó la industria de la moda italiana

    Murió Giorgio Armani, el diseñador que revolucionó la industria de la moda italiana

    Giorgio Armani, diseñador de moda reconocido por transformar el estilo de la moda prêt-à-porter en Milán con propuestas de siluetas desestructuradas, falleció el jueves a los 91 años, según confirmó su casa de moda. Armani murió en su domicilio, según informó la firma. Su ausencia en los desfiles presentados en junio se atribuyó a la recuperación de una enfermedad…

  • Comenzó la Fiesta de la Protección de Nuestra Madre del Valle por el terremoto de 2004

    Comenzó la Fiesta de la Protección de Nuestra Madre del Valle por el terremoto de 2004

    En un clima de mucha alegría y gratitud, durante la lluviosa mañana de este jueves 4 de septiembre, día en que celebramos al Beato Mamerto Esquiú en el 4° aniversario de su Beatificación, Catamarca comenzó a vivir la Fiesta de la Protección de Nuestra Madre del Valle, a 21 años del sismo de 2004. Las…

  • La frase que repetía un femicida de Mendoza mientras su expareja agonizaba en la calle

    La frase que repetía un femicida de Mendoza mientras su expareja agonizaba en la calle

    En el avance de la investigación por el femicidio de Sandra Sánchez en Mendoza, la mujer de 57 años que fue brutalmente asesinada a puñaladas por su expareja, Enzo Valdovino, se dieron a conocer las imágenes posteriores al ataque.“Déjenla que se muera”, dijo el acusado desde la puerta de la casa en donde ocurrió el…

  • AHORA: Nueva alerta este jueves por fuertes vientos para Catamarca

    AHORA: Nueva alerta este jueves por fuertes vientos para Catamarca

    El Servicio Meteorológico Nacional emitió Alerta Amarilla por Viento para hoy. Rige para Antofagasta de la Sierra, Tinogasta, Belén, Santa María, Andalgalá y Pomán. Estos departamentos serán afectados por viento con velocidades entre 50 y 70 km/h con ráfagas que podrían superar los 90 km/h en zonas de mayor altura sobre el nivel del mar.

  • Mueren tres jóvenes hermanos en un incendio, y sus padres se encuentran en grave estado

    Mueren tres jóvenes hermanos en un incendio, y sus padres se encuentran en grave estado

    En el barrio Peniel, en Ushuaia Tierra del Fuego, una familia oriunda de Palpalá, quedó marcada por la tragedia cuando un voraz incendio consumió su vivienda, dejando como saldo la muerte de tres jóvenes y a sus dos padres internados en estado crítico. El hecho se desarrolló en una construcción de material ligero que estaba emplazada en el macizo…

  • Milei viajó a los EEUU para regresar antes de las elecciones bonaerenses

    Milei viajó a los EEUU para regresar antes de las elecciones bonaerenses

    Luego de que cerrara la campaña bonaerense de La Libertad Avanza (LLA), el presidente Javier Milei emprendió su viaje a los Estados Unidos, con una agenda reducida que sufrió cambios en los últimos días. De esta manera, está previsto que se encuentre en el país para el domingo, día en que se celebrarán las elecciones legislativas en la…