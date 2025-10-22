ANSES confirmó aumento y adelantó el pago para jubilados en noviembre

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) anunció el aumento del 2,08 % que regirá para los haberes jubilatorios y pensiones a partir de noviembre 2025.

Con esta actualización, la jubilación mínima pasará a $333.085,39, mientras que con el bono de $70.000, los beneficiarios que perciben el haber más bajo cobrarán un total de $403.085,39.

Por su parte, quienes cobran la jubilación máxima recibirán $2.241.349,35. El bono de refuerzo se mantendrá en el mismo valor y será pleno para quienes perciben la mínima y proporcional para los haberes más altos.

Fechas de cobro para jubilados en noviembre 2025

Haberes mínimos:

10/11: DNI terminados en 0

11/11: DNI terminados en 1

12/11: DNI terminados en 2

13/11: DNI terminados en 3

14/11: DNI terminados en 4

17/11: DNI terminados en 5

18/11: DNI terminados en 6

19/11: DNI terminados en 7

20/11: DNI terminados en 8 y 9

Haberes superiores a la mínima:

21/11: DNI terminados en 0 y 1

25/11: DNI terminados en 2 y 3

26/11: DNI terminados en 4 y 5

27/11: DNI terminados en 6 y 7

28/11: DNI terminados en 8 y 9

Qué deben saber los jubilados sobre el aumento y el bono

El incremento del 2,08 % se determinó según la variación del IPC (Índice de Precios al Consumidor) de septiembre 2025, publicada por el INDEC.

Desde ANSES aclararon que el ajuste se aplica automáticamente, por lo que los beneficiarios no deben realizar ningún trámite adicional. Además, recordaron que los recibos de haberes estarán disponibles en Mi ANSES desde el 10 de noviembre.

El bono de $70.000 continuará siendo una herramienta de contención para los sectores de menores ingresos, aunque sin incremento respecto al mes anterior.

Cómo consultar los haberes en Mi ANSES

Los jubilados y pensionados pueden verificar su recibo de cobro y conocer los detalles del bono y los descuentos ingresando con su Clave de la Seguridad Social en el portal Mi ANSES.