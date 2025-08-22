Radio TV Valle Viejo
ANSES: calendario de pagos para hoy viernes 22 de agosto

ANSES, organismo dependiente del Ministerio de Capital Humano, informa que mañana comienzan los pagos de jubilaciones y pensiones que superen un haber mínimo, finalizan los de la Asignación Universal por Hijo y Asignación Familiar por Hijo y continúan los de la Asignación por Embarazo. Todos incluyen el aumento por movilidad del 1,62 por ciento. Asimismo, comienza el cronograma de la Prestación por Desempleo.

Jubilaciones y pensiones que superen un haber mínimo

Titulares con documentos concluidos en 0 y 1.

Asignación Universal por Hijo y Asignación Familiar por Hijo

Titulares con documentos terminados en 9.

Asignación por Embarazo

Titulares con documentos finalizados en 8.

Prestación por Desempleo

Titulares con documentos concluidos en y 1.

  • Entregan en Catamarca matrículas a nuevas cooperativas y destacan la primera de trabajo audiovisual

    Entregan en Catamarca matrículas a nuevas cooperativas y destacan la primera de trabajo audiovisual

    Ampliando los horizontes del cooperativismo hacia nuevas áreas de industria, desarrollo y producción cultural, el Gobierno de Catamarca, a través del Ministerio de Gobierno, Justicia y Seguridad, entregó matrículas a seis nuevas cooperativas: Paisaje Verde, Jawmanaku, Flor de Papel, Todos Activos y Catamarca Audiovisual. Por primera vez, recibió sus documentos la primera cooperativa de trabajo…

  • El Senado sancionó la declaración de emergencia en pediatría por un año: el rol de Corpacci y Andrada por Catamarca

    El Senado sancionó la declaración de emergencia en pediatría por un año: el rol de Corpacci y Andrada por Catamarca

    Al cierre del jueves, el pleno de la Cámara alta sancionó, con una abrumadora mayoría opositora que sobrepasó los dos tercios de los votos, la ley que declara la emergencia pediátrica por un año, con el Hospital Garrahan como emblema. La iniciativa, que será vetada por el Ejecutivo, obtuvo 62 adhesiones y ocho rechazos que vinieron del bloque libertario y…

  • U de Chile califica de “inhumana” la agresión y denuncia “falta absoluta de resguardo” de Independiente

    U de Chile califica de “inhumana” la agresión y denuncia “falta absoluta de resguardo” de Independiente

    El club Universidad de Chile calificó la agresión sufrida por sus hinchas en Avellaneda como una “golpiza brutal e inhumana” y uno de los “capítulos más violentos de la historia del fútbol”, al tiempo que denunció una “falta absoluta de resguardo por parte del club organizador y la policía”. Club Universidad de Chile A través de un comunicado oficial…

  • Catamarca: violento asalto de motochorros a un motociclista en Barrio Achachay

    Catamarca: violento asalto de motochorros a un motociclista en Barrio Achachay

    Un violento hecho de inseguridad tuvo lugar en Barrio Achachay, donde un motociclista fue brutalmente asaltado por dos delincuentes que lo derribaron de su moto en movimiento y le sustrajeron una importante suma de dinero. La víctima circulaba a bordo de su motocicleta Motomel Blitz 110 negra, dominio A168VIA, cuando fue interceptada en inmediaciones de…

  • Catamarca: detienen a dos jóvenes con medio kilo de marihuana

    Catamarca: detienen a dos jóvenes con medio kilo de marihuana

    Hoy, a las 17:25, tras una ardua tarea investigativa relacionada con supuestas infracciones a la Ley Nacional de Estupefacientes N° 23.737, personal de la Dirección Drogas Peligrosas de la Policía de la Provincia llegó hasta la calle Bornita, entre Dr. Carlos A. Herrera y Dr. Abrahan Lejtman, donde procedieron a requisar un (01) automóvil Volkswagen Take Up. Al inspeccionar…