ANSES: calendario de pagos para hoy viernes 22 de agosto

ANSES, organismo dependiente del Ministerio de Capital Humano, informa que mañana comienzan los pagos de jubilaciones y pensiones que superen un haber mínimo, finalizan los de la Asignación Universal por Hijo y Asignación Familiar por Hijo y continúan los de la Asignación por Embarazo. Todos incluyen el aumento por movilidad del 1,62 por ciento. Asimismo, comienza el cronograma de la Prestación por Desempleo.
Jubilaciones y pensiones que superen un haber mínimo
Titulares con documentos concluidos en 0 y 1.
Asignación Universal por Hijo y Asignación Familiar por Hijo
Titulares con documentos terminados en 9.
Asignación por Embarazo
Titulares con documentos finalizados en 8.
Prestación por Desempleo
Titulares con documentos concluidos en 0 y 1.