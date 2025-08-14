Radio TV Valle Viejo
Radio en vivo

ANSES: calendario de pagos para hoy jueves 14 de agosto

ANSES, organismo dependiente del Ministerio de Capital Humano, informa que hoy jueves finalizan los pagos de las Pensiones No Contributivas; en tanto, continúan los de jubilaciones y pensiones mínimas, Asignación Universal por Hijo y Asignación Familiar por Hijo, Asignación por Embarazo y Asignación por Prenatal. Todos incluyen el aumento por movilidad del 1,62 por ciento.

Pensiones No Contributivas

Titulares con documentos finalizados en y 9 cobran su haber más el bono de 70 mil pesos.

Jubilaciones y pensiones que no superen un haber mínimo

Titulares de jubilaciones y pensiones mínimas con documentos concluidos en 4 y 5 cobran su haber más el bono de 70 mil pesos.

Asignación Universal por Hijo y Asignación Familiar por Hijo

Titulares con documentos terminados en 4.

Asignación por Embarazo

Titulares con documentos finalizados en 3.

Asignación por Prenatal

Titulares con documentos concluidos en y 7.

  • En un histórico fallo, condenaron a cuatro cazadores por matar a un yaguareté en Formosa: tres de ellos cumplirán prisión

    En un histórico fallo, condenaron a cuatro cazadores por matar a un yaguareté en Formosa: tres de ellos cumplirán prisión

    Cuatro hombres fueron condenados por asesinar y carnear un yaguareté, especie en peligro de extinción, en Estanislao del Campo, Formosa. Tres cumplirán prisión domiciliaria y uno recibió dos años en suspenso. El caso es histórico por la participación de una ONG como querellante. Los acusados son Máximo Cisneros (61), Walter Hugo Ponce De León (45),…

  • ANSES: calendario de pagos para hoy jueves 14 de agosto

    ANSES: calendario de pagos para hoy jueves 14 de agosto

    ANSES, organismo dependiente del Ministerio de Capital Humano, informa que hoy jueves finalizan los pagos de las Pensiones No Contributivas; en tanto, continúan los de jubilaciones y pensiones mínimas, Asignación Universal por Hijo y Asignación Familiar por Hijo, Asignación por Embarazo y Asignación por Prenatal. Todos incluyen el aumento por movilidad del 1,62 por ciento. Pensiones No Contributivas…

  • En dos meses, cuatro narcoavioneta fueron halladas abandonadas en Santa Fe: confirman que el Cessna de Pergamino transportó cocaína

    En dos meses, cuatro narcoavioneta fueron halladas abandonadas en Santa Fe: confirman que el Cessna de Pergamino transportó cocaína

    Tal como se sospechaba, el peritaje al avión hallado la semana pasada en un campo de Pergamino, provincia de Santa Fe, confirmó que la aeronave transportó cocaína, es decir, que fue utilizada y luego descartada para un narcovuelo. La confirmación vino de fuentes de la Fiscalía Federal de San Nicolás, a cargo de la investigación que se inició…

  • Ejército y fuerzas de seguridad de Catamarca articulan la logística de las elecciones legislativas

    Ejército y fuerzas de seguridad de Catamarca articulan la logística de las elecciones legislativas

    El gobernador Raúl Jalil, acompañado por el ministro de Gobierno, Seguridad y Justicia, Fernando Monguillot, recibió al comandante del Distrito Electoral Catamarca, Coronel Carlos Dittricht, y al teniente coronel Rodolfo Santillán. Las autoridades pusieron en conocimiento del mandatario los trabajos que se vienen desarrollando junto a representantes de las fuerzas federales y provinciales, con el…

  • Catamarca: detienen a un joven de 22 años con marihuana en La Paz

    Catamarca: detienen a un joven de 22 años con marihuana en La Paz

    Hoy, a las 16:10, mientras numerarios del Grupo Antinarcóticos de Unidades Regionales (GAUR-Recreo) realizaban control vehicular, conjuntamente con sus pares del Destacamento Policial Casa de Piedra, en la Ruta Nacional N° 60, en inmediaciones al ingreso Este de esa localidad del Departamento La Paz, procedieron a controlar un automóvil Renault Logan gris, en el que circulaban cuatro personas de ambos…

  • Cuánto gana un empleado de comercio en agosto de 2025

    Cuánto gana un empleado de comercio en agosto de 2025

    Los empleados de comercio, cuyo número de trabajadores es uno de los más importantes del país, recibirían en agosto un aumento en sus salarios. Si bien el nuevo acuerdo paritario entre la Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (Faecys) y las cámaras empresariales se alcanzó en junio pasado, recién se publicó a fines de…