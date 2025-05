Anello vs. Riquelme: el periodista tuvo que salir a aclarar lo que quiso decir

Las fuertes declaraciones de Gabriel Anello calaron muy fuerte en Boca. Al punto tal que primero el Canal oficial le dedicó un segmento con Walter Krieger, el abogado del club que salió a aclarar algunas circunstancias internas como ser el manejo de la indumentaria; y después con el propio Juan Román Riquelme haciendo su descargo en contra de los dichos del periodista de radio Mitre, que lo trató de “negro ignorante”, “marrón” y demás yerbas. Y ahora, como si faltara algo más, el conductor y relator volvió a referirse en un nuevo capítulo al ídolo…

Esta vez, sin embargo, fue para retractarse: “Claramente me extralimité, yo le decía a los chicos que me fui un cambio más. No es una excusa, yo ayer no me sentí bien y me tendría que haber ido. Estaba enojado porque es difícil cuando te operan todo el tiempo. Yo soy un profesional, le erré y me equivoqué, y creo que es de ser humano decir que me confundí, que metí la pata”.

Además, y en la misma mesa donde unas horas antes lo había atacado al presidente de Boca, Anello explicó que lo que quiso decir realmente. “Yo lo que quería decir, respecto a la discriminación, que el que es blanco es blanco, el que es negro es negro, el que es marrón es marrón, me quería meter en una comparación de colores, no quería discriminar a nadie. Me equivoque, me extralimité”, avisó.

Y agregó: “Esto no va a hacer que yo siga criticando a Juan Román Riquelme en su gestión, que es paupérrima”.

Por último, el periodista de 50 años separó sus dichos de sus compañeros, de quienes dijo que “son respetuosos del conductor del programa y no me van a interrumpir diciendo que lo que estoy diciendo está mal”; y también a radio Mitre, que “tampoco piensa de la manera que pienso yo, por eso la quiero dejar de lado”.

¿Historia terminada o habrá un nuevo capítulo?

Fuente: Olé