Analizaron los gestos de Cristian Graf durante la entrevista con TN: “Él sabe”

Este jueves, Cristian Graf rompió el silencio luego de la aparición del cuerpo de Diego Fernández Lima en el fondo del patio de su casa en Coghlan. Hugo Lescano, especialista en lenguaje corporal, analizó sus gestos durante la entrevista que le dio a TN.

Los llamativos gestos de Cristian Graf durante su primera entrevista

“Si yo te lo pregunto a la semana, por ahí hay más. Si me preguntás después de 10 años, fácilmente puedo responderte. Sin embargo, me llamó mucho la atención algunos gestos de contradicción”, dijo Lescano en primer lugar.

Luego, explicó: “El cuerpo filtra esos gestos y están codificados en el sistema de codificación de acción facial. Por lo cual nuestro laboratorio ha seleccionado algunos. La pregunta que le hacen ahí es si él quiere que se sepa la verdad”.

Rápidamente, el especialista detectó el primer gesto llamativo: “Esos ojos, ese microsegundo, los párpados se elevan, reflejan la unidad de acción número 5, el miedo. La pregunta es, si él es inocente, ¿por qué tendría miedo de que se sepa la verdad? Es un microsegundo, si ustedes lo pasan varias veces, no son las cejas, son los párpados”.



“La conclusión a la que yo llego, ahora vamos a ver otro video, sin poder precisar si él es culpable, los gestos de él denotan que él sabe. Él sabe”, sentenció Lescano.

Un especialista en expresión corporal dejó expuesto a Cristian Graf

Luego, destacó otra acción inconsciente de Cristian Graf: “Por ejemplo, vamos a ver uno en el que le hacen una pregunta puntual y él eleva los hombros. Saben que este se llama Behavior Code 82. Es un gesto que utilizamos para decir que no”.



“No hay razón para levantar los hombros haciendo una afirmación a menos que interiormente yo sepa que no estoy diciendo la verdad. Después hay un pestañeo. Sí, un pestañeo. Rápido”, añadió.

Finalmente, cerró explicando ese último gesto: “Cuando le preguntás sobre algo puntual y cambia la cronémica del pestañeo, es porque nuestro cerebro está buscando recursos cognitivos para crear una respuesta, no para acordarme”.