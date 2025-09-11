Alumna denunció que compañeros de curso sustrajeron y filtraron videos íntimos de su celular

Una joven que cursa el último año en el colegio Santa María de Posadas, Misiones, presentó una denuncia ante la Jefatura de Policía por la filtración de videos íntimos en los que aparece con su pareja.

La denuncia, radicada en agosto de 2025, expone que los videos fueron obtenidos de su celular durante una reunión entre amigos, en la cual la joven prestó su teléfono móvil a uno de sus compañeros para realizar una compra.

Según lo relatado por la denunciante, el compañero aprovechó el acceso a su celular para acceder a una carpeta privada donde guardaba fotografías y videos personales íntimos. Posteriormente, el joven envió los archivos a sí mismo a través de WhatsApp. No conforme con ello, creó un grupo en la misma plataforma de mensajería, conformado por varios compañeros varones de 5to año, y compartió los videos íntimos sin el consentimiento de la joven.

La afectada detalló en su denuncia que, a pesar de haber informado del hecho a la institución educativa, no recibió una respuesta satisfactoria. Los directivos del colegio alegaron que el incidente ocurrió fuera del ámbito escolar y no se trataría de un hecho relacionado con la institución. Sin embargo, se le ofreció a la joven la posibilidad de asistir a dos clases con la psicopedagoga del colegio.

Este acto de vulneración de su privacidad tuvo un impacto en la salud mental de la joven, quien aseguró que sufrió estrés, ataques de pánico y ansiedad a raíz de la filtración de los videos. La situación fue tan perturbadora que la estudiante tuvo que faltar a clases durante varios días debido a la impotencia que le generaba compartir el mismo espacio con los compañeros involucrados.

La Dirección de Cibercrimen de la Policía de Misiones intervino en la investigación. Según fuentes oficiales, el caso será tratado en el Juzgado N° 6 de la ciudad de Posadas, donde se decidirán las medidas a seguir y las posibles responsabilidades legales de los involucrados.

Este medio intentó obtener declaraciones de los directivos del colegio Santa María, pero hasta el momento no se ha brindado respuesta oficial respecto al caso.