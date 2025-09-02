Allanan un domicilio en Catamarca, secuestran cocaína y marihuana, y detienen a un hombre

Luego de una tarea investigativa referida a una supuesta infracción a la Ley Nacional de Estupefacientes N° 23.737, numerarios de la Dirección Drogas Peligrosas de la Policía de la Provincia materializaron un allanamiento en un domicilio ubicado en la calle Entre Ríos, entre Corrientes y Santa Fe.

Al irrumpir en el inmueble, los investigadores incautaron un millón trescientos mil pesos ($1.300.000) en efectivo, dos (02) trozos compactados con el sello bajo relieve con la imagen de un “delfín” y catorce (14) envoltorios con una sustancia tipo polvo de color blanco, que al ser sometida a la prueba de campo correspondiente, arrojó como resultado que se trataría de 1,605 Gr. de cocaína, como así también una (01) bolsa con unos 975 Gr. de marihuana, tres (03) balanzas digitales, un (01) teléfono celular, un (01) pistolón de caza de dos caños y dos (02) cartuchos calibre 14.

Al finalizar la medida Judicial, los policías detuvieron a un hombre de 37 años de edad, quien fue puesto a disposición del Juzgado Federal, desde donde se impartieron las directivas a seguir.