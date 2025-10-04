Radio TV Valle Viejo
Allanan tres domicilios en Catamarca, por presuntas estafas vinculadas a EC SAPEM

Numerarios de la División Ciberdelitos y de las Unidades Judiciales N° 9 y 11, se constituyeron este viernes en tres domicilios, uno ubicado en El Hueco, Fray Mamerto Esquiú, y en dos del Complejo Habitacional Valle Chico, donde se materializaron allanamientos.

Durante las medidas practicadas, los policías incautaron dos teléfonos celulares marcas iPhone y Samsung, y veintidós boletas de la empresa EC SAPEM, que fueron puestos a disposición de la Justicia Penal interviniente.

En la oportunidad, Peritos de Criminalística realizaron tareas de su especialidad.

    Numerarios de la División Ciberdelitos y de las Unidades Judiciales N° 9 y 11, se constituyeron este viernes en tres domicilios, uno ubicado en El Hueco, Fray Mamerto Esquiú, y en dos del Complejo Habitacional Valle Chico, donde se materializaron allanamientos. Durante las medidas practicadas, los policías incautaron dos teléfonos celulares marcas iPhone y Samsung,…

    Tras el encuentro en Olivos el domingo, Javier Milei volvió a recibir a Mauricio Macri en el mismo lugar y nuevamente acompañado por su jefe de Gabinete, Guillermo Francos. Aunque esta vez, sumó al cónclave la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, que se reencontró con el ex mandatario después de una larga guerra fría. La charla se…

    La referente provincial de Epidemiología del Ministerio de Salud, Dra. Verónica Di Giovanni, se refirió a la situación sanitaria tras la detección de casos del Síndrome manos, pies y boca. Dijo “que es una situación y esperable para la época. Es una enfermedad que puede aparecer en brote aunque puede aparecer todo el año, evoluciona…

    Este viernes, CATA recibió la visita de postulantes al programa de formación de la Fundación Universitaria Río de la Plata (FURP) y de alumnos de cuarto grado A, B y C de la Escuela Primaria Nº 171 de Los Altos, en el marco de actividades educativas y culturales destinadas a conocer y valorar el patrimonio…

    El hecho de sangre ocurrió esta tarde en Avellaneda y Tula y Avenida Güemes Este, donde un individuo identificado como Hugo Manzur (32),resultó con una herida de arma de fuego en una pierna, por lo debió ser asistido y trasladado al Hospital San Juan Bautista. El atacante pretendió darse a la fuga pero logró ser…

    Este viernes, un grupo de pasajeros que viajaba desde la capital de la provincia hacia el Departamento Andalgalá, quedó varado en la localidad de Chumbicha luego de que el colectivo en el que se trasladaban sufriera un desperfecto mecánico. Según relataron los propios afectados, el inconveniente ocurrió a mitad de camino, y debieron esperar en…

