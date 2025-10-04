Allanan tres domicilios en Catamarca, por presuntas estafas vinculadas a EC SAPEM

Numerarios de la División Ciberdelitos y de las Unidades Judiciales N° 9 y 11, se constituyeron este viernes en tres domicilios, uno ubicado en El Hueco, Fray Mamerto Esquiú, y en dos del Complejo Habitacional Valle Chico, donde se materializaron allanamientos.

Durante las medidas practicadas, los policías incautaron dos teléfonos celulares marcas iPhone y Samsung, y veintidós boletas de la empresa EC SAPEM, que fueron puestos a disposición de la Justicia Penal interviniente.

En la oportunidad, Peritos de Criminalística realizaron tareas de su especialidad.