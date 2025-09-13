Allanan la casa de una mujer en Catamarca, le secuestran cocaína y quedó detenida

En la noche de ayer, a las 21:30, luego de una tarea investigativa iniciada por una supuesta infracción a la Ley Nacional de Estupefacientes N° 23.737, efectivos de la Dirección Drogas Peligrosas de la Policía de la Provincia materializaron un allanamiento en un domicilio ubicado en la Manzana “Q” del barrio Mi Jardín.

Al irrumpir en el inmueble, los investigadores incautaron cuarenta y siete (47) envoltorios de plásticos con una sustancia tipo polvo de color blanco, que al ser sometidos a la prueba de campo correspondiente, arrojó como resultado que se trataría de unos 30 Gr. de cocaína, que quedaron en calidad de secuestro, al igual que un teléfono celular Motorola, una balanza digital, un DVR y la suma de trescientos setenta y ocho mil seiscientos pesos ($378.600) en efectivo.

Finalmente, una mujer de 42 años de edad fue detenida y puesta a disposición del Juzgado Federal, desde donde se indicaron las medidas a adoptar.