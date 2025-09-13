Radio TV Valle Viejo
Radio en vivo

Allanan la casa de una mujer en Catamarca, le secuestran cocaína y quedó detenida

En la noche de ayer, a las 21:30, luego de una tarea investigativa iniciada por una supuesta infracción a la Ley Nacional de Estupefacientes N° 23.737, efectivos de la Dirección Drogas Peligrosas de la Policía de la Provincia materializaron un allanamiento en un domicilio ubicado en la Manzana “Q” del barrio Mi Jardín.

Al irrumpir en el inmueble, los investigadores incautaron cuarenta y siete (47) envoltorios de plásticos con una sustancia tipo polvo de color blanco, que al ser sometidos a la prueba de campo correspondiente, arrojó como resultado que se trataría de unos 30 Gr. de cocaína, que quedaron en calidad de secuestro, al igual que un teléfono celular Motorola, una balanza digital, un DVR y la suma de trescientos setenta y ocho mil seiscientos pesos ($378.600) en efectivo.

Finalmente, una mujer de 42 años de edad fue detenida y puesta a disposición del Juzgado Federal, desde donde se indicaron las medidas a adoptar.

  • Dos jóvenes de 20 años murieron este sábado por un violento choque contra un camión

    Dos jóvenes de 20 años murieron este sábado por un violento choque contra un camión

    Dos jóvenes murieron por un terrible choque que protagonizaron contra un camión en el interior de la provincia de Córdoba. La Policía confirmó que el suceso fatal se produjo este sábado 13 de septiembre por la madrugada y también dejó un tercer hombre herido de gravedad. El suceso se produjo en el kilómetro 48 de la Ruta Provincial E-52, donde un Fiat Cronos, en el que estaban…

  • Catamarca: el Hospital San Juan Bautista insta a donar sangre

    Catamarca: el Hospital San Juan Bautista insta a donar sangre

    El Hospital Interzonal San Juan Bautista, como Centro Público de mayor complejidad de la provincia, recibe a diario los casos más críticos de salud. Entre ellos, las urgencias por siniestros viales graves, cirugías de alta complejidad, tratamientos oncológicos y pacientes con enfermedades que requieren transfusiones periódicas. En todos estos escenarios, la sangre es un recurso…

  • Allanan la casa de una mujer en Catamarca, le secuestran cocaína y quedó detenida

    Allanan la casa de una mujer en Catamarca, le secuestran cocaína y quedó detenida

    En la noche de ayer, a las 21:30, luego de una tarea investigativa iniciada por una supuesta infracción a la Ley Nacional de Estupefacientes N° 23.737, efectivos de la Dirección Drogas Peligrosas de la Policía de la Provincia materializaron un allanamiento en un domicilio ubicado en la Manzana “Q” del barrio Mi Jardín. Al irrumpir en el inmueble,…

  • Máximo Kirchner cruzó a los seguidores de Kicillof: “Si creen que el triunfo fue de Axel, que festejen”

    Máximo Kirchner cruzó a los seguidores de Kicillof: “Si creen que el triunfo fue de Axel, que festejen”

    El referente de La Cámpora, Máximo Kirchner, relativizó este viernes el rol del gobernador bonaerense Axel Kicillof en el triunfo peronista en las legislativas y sostuvo que, según su espacio político, “ganó la gente”. “Los que crean que el triunfo fue de Axel, está muy bien, que festejen. A mi eso no me desvela. Nuestra interpretación es que…

  • Catamarca: Fiambalá proyecta la construcción de un Polideportivo y la puesta en valor de las Termas

    Catamarca: Fiambalá proyecta la construcción de un Polideportivo y la puesta en valor de las Termas

    En el marco de la visita a Fiambalá, el gobernador Raúl Jalil, junto al ministro de Gobierno, Justicia y Seguridad, Fernando Monguillot, y el intendente de la localidad, Raúl Úsqueda, rubricaron un acuerdo para avanzar en dos obras de gran relevancia para la comunidad: la construcción del Polideportivo de Fiambalá y la puesta en valor…

  • Un comisionado tucumano atropelló y mató a una mujer y luego se dio a la fuga

    Un comisionado tucumano atropelló y mató a una mujer y luego se dio a la fuga

    La comuna de El Cercado, departamento de Monteros, atraviesa horas de conmoción tras un hecho que sacudió a toda la comunidad: el atropello y muerte de Silvia Robles, una reconocida vecina de 62 años, que fue embestida mientras circulaba en bicicleta por la ruta 325. El responsable del siniestro habría sido nada menos que el…