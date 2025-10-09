Allanan la casa de Espert por sus vínculos con Federico Machado

La Justicia Federal de San Isidro ordenó un allanamiento en el domicilio del diputado nacional José Luis Espert, ubicado en la localidad de Beccar. El operativo se da en el marco de la causa iniciada por una denuncia de Juan Grabois, a partir de los presuntos vínculos del legislador oficialista con el empresario Federico “Fred” Machado, investigado por narcotráfico en los Estados Unidos.

El propio Espert recibió a la Policía en su domicilio. Estaba acompañado por sus abogados, según reflejó el canal de noticias TN, que también estaba en el lugar en el momento que se inició el operativo.