Radio TV Valle Viejo
Radio en vivo

Allanan la casa de Espert por sus vínculos con Federico Machado

La Justicia Federal de San Isidro ordenó un allanamiento en el domicilio del diputado nacional José Luis Espert, ubicado en la localidad de Beccar. El operativo se da en el marco de la causa iniciada por una denuncia de Juan Grabois, a partir de los presuntos vínculos del legislador oficialista con el empresario Federico “Fred” Machado, investigado por narcotráfico en los Estados Unidos.

El propio Espert recibió a la Policía en su domicilio. Estaba acompañado por sus abogados, según reflejó el canal de noticias TN, que también estaba en el lugar en el momento que se inició el operativo.

  • Israel anunció que “todas las partes” firmaron la versión final de la primera fase del plan de Trump para el cese del fuego en la Franja de Gaza

    Israel anunció que “todas las partes” firmaron la versión final de la primera fase del plan de Trump para el cese del fuego en la Franja de Gaza

    La portavoz del Gobierno israelí confirmó que el documento incluye la liberación de todos los rehenes del grupo terrorista Hamas. Se espera la confirmación del gabinete de Netanyahu. Israel confirmó este jueves desde El Cairo que todas las partes involucradas firmaron la versión definitiva de la primera fase del acuerdo con los terroristas de Hamás para implementar un cese al…

  • CATA ofrece visitas guiadas para escuelas y grupos 

    CATA ofrece visitas guiadas para escuelas y grupos 

    Desde la apertura del Centro de Arte y Tecnología Aplicada (CATA), numerosas escuelas y grupos descubrieron el espacio como un destino educativo destacado. La Escuela Jorge Newbery, Crisanto Gómez, Escuela Hogar, la Primaria Nº 171 de Los Altos y la Escuela 409 de Londres Belén, junto a los colegios FASTA y Guadalupe, ya vivieron la…

  • Allanan la casa de Espert por sus vínculos con Federico Machado

    Allanan la casa de Espert por sus vínculos con Federico Machado

    La Justicia Federal de San Isidro ordenó un allanamiento en el domicilio del diputado nacional José Luis Espert, ubicado en la localidad de Beccar. El operativo se da en el marco de la causa iniciada por una denuncia de Juan Grabois, a partir de los presuntos vínculos del legislador oficialista con el empresario Federico “Fred” Machado, investigado por narcotráfico…

  • Catamarca: policías recuperaron una moto robada y secuestraron más de 100 cartuchos en Santa María

    Catamarca: policías recuperaron una moto robada y secuestraron más de 100 cartuchos en Santa María

    A raíz de una denuncia penal radicada por un hombre mayor de edad, en la que manifestó que personas desconocidas le habrían sustraído una motocicleta tipo 150 cc., de color negro, tras averiguaciones practicadas, bajo las directivas del Juzgado de Control de Garantías de la Cuarta Circunscripción Judicial, a cargo del Dr. José Luis Navarro,…

  • Dos pumas de Catamarca son trasladados a una reserva natural en Río Negro

    Dos pumas de Catamarca son trasladados a una reserva natural en Río Negro

    Personal especializado de la Secretaría de Medio Ambiente, serán los encargados del traslado de dos ejemplares de puma (Puma concolor) hacia la Fundación Bubalcó, ubicada en Allen, provincia de Río Negro. Este operativo se lleva a cabo con el objetivo de brindar a estos animales protegidos de nuestra fauna silvestre una mejor calidad de vida,…

  • “Narco, sucia, ñoqui, chorra”: insultos y golpes entre Lemoine y Pagano en plena sesión (Video)

    “Narco, sucia, ñoqui, chorra”: insultos y golpes entre Lemoine y Pagano en plena sesión (Video)

    Lilia Lemoine y Marcela Pagano protagonizaron otro tenso cruce en la Cámara de Diputados, durante un tramo de la extensa sesión que comenzó este miércoles y terminó en las primeras horas del jueves. “Sucia”, “ñoqui” y “narco”, fueron algunos de los duros términos que se dedicaron a metros de distancia, y la representante libertaria hasta…

Publicidad 1 Publicidad 2 Publicidad 3