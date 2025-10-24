Alertan por tormentas fuertes en Catamarca para esta tarde y noche

El Servicio Meteorológico Nacional, emitió Alerta Amarilla por Tormenta para el este Viernes 24/10/2025 en horas de la tarde y noche. Afecta a Ambato, Ancasti, Capayán, Capital, El Alto, Fray Mamerto Esquiú, La Paz, Paclín, Santa Rosa, Valle Viejo, Zona serrana de Pomán.

El área será afectada por tormentas aisladas, algunas localmente fuertes o severas. Las mismas estarán acompañadas por abundante precipitación en cortos períodos de tiempo, actividad eléctrica, con ocasional caída de granizo y ráfagas de viento que podrían alcanzar los 70 km/h. Se prevén valores de precipitación acumulada entre 15 y 40 mm, que pueden ser superados de forma puntual.