Radio TV Valle Viejo
Radio en vivo

Alertan por riesgo de incendios forestales para Catamarca y otras 11 provincias

El Servicio Nacional de Manejo del Fuego (SNMF) emitió una alerta por riesgo de incendios forestales que abarca a Catamarca, Córdoba, San Luis, La Rioja, Salta, Jujuy, Santiago del Estero, Tucumán, Mendoza, San Juan, La Pampa y parte de la provincia de Buenos Aires. Además, se detectaron focos de riesgo extremo en sectores de Río Negro y Chubut.

Según el informe conjunto del SMN y el SNMF, el peligro de fuego se viene consolidando y extendiendo día a día sobre un amplio corredor central del país. A través de mapas de colores que muestran distintos niveles de riesgo, se observa un marcado crecimiento de las áreas señaladas en rojo.

El panorama más crítico se espera para el 25 de septiembre en Córdoba, aunque entre el 23 y el 26 de septiembre se proyecta una constante propagación del fuego en el NOA y parte del NEA.



  • Catamarca: Lavalle cuenta con un nuevo aparato y sala de Rayos X

    Catamarca: Lavalle cuenta con un nuevo aparato y sala de Rayos X

    El gobernador Raúl Jalil, junto a los ministros de Salud, Johana Carrizo; de Gobierno, Seguridad y Justicia, Fernando Monguillot; el intendente Mario Páez, y la senadora Lucía Corpacci, inauguraron hoy la nueva sala de Rayos X del Hospital “Dr. Eduardo Atavila Andrada” de Lavalle, departamento Santa Rosa. La misma lleva el nombre de “Luisa Fernanda…

  • Cumplió cinco años y pidió una fiesta con temática de Malvinas

    Cumplió cinco años y pidió una fiesta con temática de Malvinas

    Un nene cumplió cinco años y decidió celebrarlo con una temática muy especial: las Islas Malvinas. Su familia invitó a tres excombatientes para que le dieran una sorpresa y la reacción del pequeño emocionó. Ocurrió este fin de semana en Venado Tuerto, Santa Fe, aunque trascendió en las últimas horas, después de que su familia…

  • Catamarca: la OSEP informó que facilita trámites a afiliados voluntarios y amplía la cobertura de un medicamento de alto costo

    Catamarca: la OSEP informó que facilita trámites a afiliados voluntarios y amplía la cobertura de un medicamento de alto costo

    Se reducirán los trámites administrativos de reempadronamiento y se mejorará la accesibilidad a la gamma globulina, un medicamento de alto costo para pacientes con deficiencias inmunitarias. La Obra Social de los Empleados Públicos (OSEP) avanzó en dos medidas que buscan simplificar las gestiones de reempadronamiento de afiliaciones voluntarias, como así también mejorar la cobertura de…

  • Aguas de Catamarca informa sobre trabajos de reparación en zona Sur y Oeste

    Aguas de Catamarca informa sobre trabajos de reparación en zona Sur y Oeste

    Aguas de Catamarca informó que operarios llevan adelante tareas de reparación y optimización de cañería en Avenida Francisco Latzina esquina Teodulfo Barrionuevo. Como consecuencia de estos trabajos, se registrará baja presión y falta de agua hasta horas de la tarde en los siguientes sectores: Zona Sur – Norte Rebombeo Vial y Cisterna La Ripiera: 50…

  • Chicas desaparecidas en La Matanza: confirmaron que los cuerpos hallados son de Morena, Lara y Brenda

    Chicas desaparecidas en La Matanza: confirmaron que los cuerpos hallados son de Morena, Lara y Brenda

    Los cuerpo hallados en el pozo séptico de una vivienda en Florencio Varela son de Morena Verri (20 años), Brenda Loreley Del Castillo (20) y Lara Morena Gutiérrez (15), las chicas que estaban desaparecidas desde el viernes 19 de septiembre, confirmaron fuentes policiales a la agencia Noticias Argentinas. Ahora, la policía busca intensamente a un peruano líder…

  • Alertan por riesgo de incendios forestales para Catamarca y otras 11 provincias

    Alertan por riesgo de incendios forestales para Catamarca y otras 11 provincias

    El Servicio Nacional de Manejo del Fuego (SNMF) emitió una alerta por riesgo de incendios forestales que abarca a Catamarca, Córdoba, San Luis, La Rioja, Salta, Jujuy, Santiago del Estero, Tucumán, Mendoza, San Juan, La Pampa y parte de la provincia de Buenos Aires. Además, se detectaron focos de riesgo extremo en sectores de Río Negro y Chubut. Según…

Anuncio
Anuncio