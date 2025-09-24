Alertan por riesgo de incendios forestales para Catamarca y otras 11 provincias

El Servicio Nacional de Manejo del Fuego (SNMF) emitió una alerta por riesgo de incendios forestales que abarca a Catamarca, Córdoba, San Luis, La Rioja, Salta, Jujuy, Santiago del Estero, Tucumán, Mendoza, San Juan, La Pampa y parte de la provincia de Buenos Aires. Además, se detectaron focos de riesgo extremo en sectores de Río Negro y Chubut.

Según el informe conjunto del SMN y el SNMF, el peligro de fuego se viene consolidando y extendiendo día a día sobre un amplio corredor central del país. A través de mapas de colores que muestran distintos niveles de riesgo, se observa un marcado crecimiento de las áreas señaladas en rojo.

El panorama más crítico se espera para el 25 de septiembre en Córdoba, aunque entre el 23 y el 26 de septiembre se proyecta una constante propagación del fuego en el NOA y parte del NEA.





